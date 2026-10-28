Kia EV4 GT, la one off per celebrare Rafa Nadal è fatta con la terra rossa dei suoi 63 titoli

Sulla terra rossa Rafael Nadal ha vinto 63 titoli in carriera, un record che gli è valso il soprannome di «re della terra battuta». Proprio con quella terra Kia ha costruito il suo omaggio al campione spagnolo. È un modello in scala reale della EV4 GT, realizzato mescolando la plastilina usata dai designer con la terra dei campi su cui Nadal ha conquistato i suoi successi. L’esemplare gli è stato consegnato alla Rafa Nadal Academy di Maiorca.

Il ruolo della plastilina

Kia EV4 GT Nadal, il frontale

L’idea parte da un materiale che il tennis e l’auto hanno in comune. La terra rossa è la superficie su cui Nadal ha costruito la sua carriera. La plastilina, nell’industria automobilistica, è ancora uno strumento fondamentale. Anche oggi che la progettazione è sempre più digitale, i designer modellano a mano i prototipi per valutare proporzioni, superfici e tensioni delle linee prima di arrivare alla produzione.

Kia EV4 GT Nadal, il retro

Il modello mantiene le proporzioni e le forme della EV4 GT a cinque porte. La superficie arancio-rossa è attraversata da strisce di nastro bianco, lo stesso che si usa nei centri stile, che riprendono le linee di un campo da tennis. Alcuni dettagli realizzati solo per quest’opera ricordano le tappe principali della carriera di Nadal. Ci sono i 63 titoli sulla terra, tra cui quelli di Montecarlo e Roma, il record di 50 set consecutivi vinti su questa superficie e le cinque stagioni chiuse da numero uno del mondo. Sulla terra di Parigi, al Roland Garros, Nadal ha vinto 14 volte il torneo maschile, un altro record.

La EV4 GT di serie

Kia EV4 GT Nadal, la vista laterale

Le decorazioni dedicate a Nadal, come le linee bianche e i riferimenti ai titoli, esistono solo su questo esemplare e non saranno disponibili sulla EV4 GT di serie. Quella che si trova in concessionaria è la versione sportiva della berlina elettrica a cinque porte di Kia, con due motori e trazione integrale. Eroga 215 kW, pari a 292 CV, e 468 Nm di coppia, e accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Monta di serie la ripartizione elettronica della coppia tra le ruote, le sospensioni a controllo elettronico, la modalità di guida GT e la funzione Virtual Gear Shift, che simula i passaggi di marcia di un cambio tradizionale.

Kia EV4 GT, la one-off per Rafa Nadal

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