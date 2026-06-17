Jeremy Clarkson, ho un cancro alla prostata: l'annuncio che ha scioccato i fan

Negli episodi finali di Clarkson's Farm, Jeremy Clarkson parla apertamente della sua malattia e delle cure affrontate. Un racconto personale che ha profondamente colpito i fan

Se parli di auto nel Regno Unito non puoi non conoscere e citare Jeremy Clarkson che ha co-presentato i programmi automobilistici Top Gear, dal 2002 al 2015 e, dal 2016 al 2025, The Grand Tour insieme a Richard Hammond e James May. Un personaggio dallo stile ironico e provocatorio, e proprio per questo molto amato sebbene le sue posizioni nel tempo abbiamo portato a molte polemiche. Jeremy Clarkson sa come raggiungere il grande pubblico con le sue posizioni e giudizi a volte sopra le righe. Nel tempo è diventato un personaggio conosciuto ben oltre i confini del Regno Unito.

Oggi, però, Jeremy Clarkson sta affrontando una nuova sfida, forse la più importante dalla sua vita. Il noto presentatore televisivo sta infatti lottando contro una forma aggressiva di cancro alla prostata.

Jeremy Clarkson, la malattia

La notizia è stata annunciata negli ultimi 2 episodi dell'ultima stagione di Clarkson's Farm, la docuserie di Prime Video ambientata nella sua tenuta nelle Cotswolds. Nel corso della puntata, Clarkson, 66 anni, ad un certo punto comunica la sua diagnosi ai membri della serie Kaleb Cooper, il responsabile della fattoria e Charlie Ireland, il suo agente immobiliare, entrambi visibilmente scioccati dalla notizia. L'ex presentatore di Top Gear non ha specificato a quale stadio fosse stato diagnosticato il cancro, ma lo ha descritto come ''aggressivo'' e ha aggiunto che una parte della prostata gli era stata asportata come parte del processo di cura.

The Grand Tour all'ultima puntata, fine dei giochi per Jeremy Clarkson, May e Hammond?

In questi due ultimi due episodi girati l'anno scorso, l'ex presentatore di Top Gear ha aggiunto: ''Ricordate, a maggio ho fatto una visita medica? Sono sparito qualche settimana fa, poi ho fatto una biopsia e si tratta di cancro, ed è aggressivo.'' Clarkson ha comunque aggiunto che la malattia era stata individuata in una fase ''davvero precoce''.

Se non mi fossi sottoposto a un controllo e il problema non fosse stato individuato tempestivamente, questo sarebbe potuto essere il mio ultimo raccolto. È solo grazie alla diagnosi precoce che ho la speranza di poter continuare a coltivare questa fattoria per molti, molti anni a venire.

Un nuovo capitolo della sua vita

La quinta stagione della Clarkson's Farm si chiude con lui su di un letto di un ospedale, lo stesso scenario con cui era iniziata, un riferimento alla sua precedente operazione al cuore.

Quindi abbiamo iniziato la quinta stagione in un letto d'ospedale ed eccoci qui, alla fine della quinta stagione, di nuovo in un letto d'ospedale.

Ha poi detto ai suoi telespettatori: ''Quello che volevo dire è: se tutto questo avrà successo, ci vediamo per la sesta stagione. Altrimenti no. State bene, tutti.''

Martedì sera aveva avvertito i fan attraverso le sue pagine sui social network di avere delle ''notizie tristi'' riguardo a Clarkson's Farm.

Di solito cerchiamo di mantenere lo show bucolico, affascinante e allegro. Ma gli ultimi due episodi, che usciranno nel cuore della notte, non sono niente di tutto questo, davvero: saranno difficili da guardare.

Lo scorso giugno, Clarkson aveva esortato gli uomini a sottoporsi a controlli alla prostata, affermando: ''Ho avuto troppi amici che si sono ammalati di cancro alla prostata, e per tenere la situazione sotto controllo fin da subito basta un attimo. Si riceve il via libera e il medico torna a casa contento. Cosa c'è di male?''.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026