Jaguar Type 01, svelata prima del debutto: primo assaggio della GT elettrica

Ci siamo, nella notte a New York sarà svelata ufficialmente la nuova Jaguar Type 01, il primo modello del nuovo corso della casa automobilistica inglese. Di questa vettura si è scritto molto nel tempo e non solo perché sono emerse foto spia e indiscrezioni che anticipavano alcune delle caratteristiche della GT elettrica. Il nuovo design di rottura con il passato di Jaguar ha infatti diviso gli appassionati.

In ogni caso, per Jaguar si tratta di un momento molto delicato e importante per il suo futuro. Presto scopriremo tutto sulla nuova Type 01. Intanto, per i più curioso, Coche Spias ha anticipato tutti pubblicando le prime foto senza veli della GT elettrica.

Un design di rottura per la GT elettrica

La GT elettrica poggerà sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture che sarà la base anche di altri futuri modelli della casa automobilistica. Type 01 è uno dei modelli più ambiziosi nella lunga storia di Jaguar; le proporzioni della nuova vettura saranno altrettanto estreme di quelle del concept Type 00 presentato alla fine del 2024. Stile decisamente monolitico, con un cofano davvero molto lungo, superfluo dal punto di vista tecnico dato che non c'è un motore endotermico ma certamente tradizionale per il marchio inglese.

Non è presente alcun lunotto posteriore. Al suo posto una telecamera che proietterà le immagini all'interno dello specchietto retrovisore digitale. Si tratta di una soluzione vista su modelli come la Polestar 4.

Interni: lusso e tecnologia

Jaguar aveva già dato un assaggio degli interni della sua GT elettrica. Elemento caratteristico la grande ''spina dorsale centrale'', definita da Jaguar come ''elemento artistico distintivo'', che percorre l'intera lunghezza dell'abitacolo tra i sedili anteriori e quelli posteriori. Divide l'interno in quattro sezioni, ognuna con il proprio sedile individuale. Davanti al volante multifunzione è presente un ampio pannello digitale, mentre sulla console centrale è collocato solo un piccolo display per i comandi del climatizzatore e dell'infotainment. Non mancherà nemmeno un ampio tetto panoramico.

Jaguar Type 01 interni

3 motori

Le specifiche tecniche ufficiali le scopriremo tra poche ore. Già sapiamo, comunque, che la nuova Jaguar Type 01 potrà contare su 3 motori elettrici per una potenza di circa 1.000 CV. Ci sarà poi una batteria da 120 kWh che dovrebbe offrire un'autonomia di circa 700 km. Inoltre, Jaguar afferma che l'accumulatore può essere ricaricato fino a 350 kW.

Prezzo

Il prezzo della GT elettrica dovrebbe aggirarsi tra 120 mila e 150 mila sterline che al cambio sono circa 141 mila - 177 mila euro.

Fonte: Coche Spias

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