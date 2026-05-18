Itala 35, lo storico marchio italiano rinasce dopo 90 anni con un SUV

Itala è un marchio automobilistico italiano sorto nel 1903 e rimasto in attività fino al 1935. A distanza di oltre 90 anni, questo marchio ritorna in vita grazie a DR Automobiles che ha deciso di rilanciarlo. Molto di più che un semplice progetto, perché c'è già il primo modello. Si chiama Itala 35, un nuovo SUV il cui nome è ispirato alla Itala 35/45 HP che corse alla Pechino-Parigi del 1907. Dunque, un modo per collegare il passato del marchio con la sua rinascita che passa non solo per la casa d'Isernia che ha deciso di riportarlo in vita ma anche per la Cina. Già perché come tutti i veicoli DR, alla base c'è sempre un modello cinese. In questo caso, la Trumpchi GS3 Yings che fa parte del Gruppo GAC. La messa a punto è frutto del lavoro del team italiano e riguarda elettronica, infotainment, sospensioni e impianto frenante.

La rinascita di Itala è parte integrante del piano Historic Italian Brands che vuole rilanciare pure il marchio OSCA. Le vetture di questi due marchi saranno prodotte all'interno del nuovo stabilimento DR a Macchia d’Isernia. Entriamo più nel dettaglio e andiamo a scoprire la nuova Itala 35.

Itala 35

Ecco com'è fatta la nuova Italia 35

Il nuovo SUV misura 4,41 metri di lunghezza, con una larghezza di 1,85 metri, un'altezza di 1,60 metri e con un passo di 2,65 metri. Parliamo di una vettura che si caratterizza per la presenza di linee tese, con un frontale dove spiccano i fari a LED dalle forme sottili e l'ampia calandra dotata di inserti cromati. Alla fine del tetto troviamo poi un piccolo spoiler, mentre al posteriore vediamo la presenza di gruppi ottici trapezoidali che ''sporgono'' dalla carrozzeria. C'è anche un tetto panoramico apribile che permette di enfatizzare lo spazio all'interno dell'abitacolo.

Salendo a bordo, notiamo che il nuovo SUV Itala 35 offre interni eleganti, dotati di rivestimenti premium tra cui l'Alcantara che troviamo su plancia, pannelli porta e sedili. A contribuire a tenere alta l'asticella della qualità percepita, anche dettagli rivestiti in pelle. Ovviamente non può mancare la tecnologia e dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo un quadro strumenti digitale da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente il display del sistema infotainment da 10,25 pollici. Chiaramente, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Il bagagliaio dispone invece di una capacità pari a 341 litri ma è possibile salire a 1.271 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Itala 35

Motore

Sotto al cofano della nuova Itala 35 troveremo un motore benzina 4 cilindri turbo 1.5 TGDI in grado di erogare 170 CV e 270 Nm di coppia. Parlando delle prestazioni, la velocità massima supera i 190 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,5 secondi. Per questo modello, la casa automobilistica dichiara consumi pari a 6,8 secondi.

Dotazione e prezzo

Il nuovo SUV arriverà a settembre sul mercato con una dotazione full optional che includerà anche un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di listino sarà di 35.000 euro. I clienti potranno limitarsi a scegliere i colori degli esterni e degli interni.

Dopo Itala 35 arriveranno due ulteriori modelli: Itala 56, SUV da 4,68 metri e 170 CV e Itala 61, un ulteriore SUV da 4,98 metri e 231 CV. In futuro, arriverà pure una city car da meno di 4 metri di lunghezza.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026