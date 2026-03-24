Petrolio scarseggia? La tua DR 5.0 non rimarrà a secco di lubrificante

In tempi in cui lo Stretto di Hormuz sembra più un imbuto che un corridoio marittimo, DR Automobiles e Petronas Lubricants Italy annunciano una collaborazione strategica tutta italiana.
Coincidenze? Probabilmente sì. Ma vuoi mettere il tempismo: mentre mezzo mondo si interroga su flussi energetici e tensioni globali, a Santena (Torino) si sigla un patto che promette di far scorrere l’olio - almeno nei motori DR - con la serenità che al momento manca agli oceani.
DR - Petronas, accordo strategico
Il cuore dell’accordo si chiama Selenia DR, un 5W30 sintetico pensato su misura per i motori del marchio molisano, soprattutto quelli a GPL che rappresentano l’80% delle sue immatricolazioni.
A completare il kit di sopravvivenza meccanica arriva anche Petronas Paraflu, storico refrigerante che, in tempi di surriscaldamenti globali (metaforici e non), suona quasi come una promessa di stabilità.
Giuseppe Pedretti (Petronas EMEA) e Massimo Di Risio (DR Automobiles)
La partnership porta in dote know‑how italiano, ricerca locale e un primo equipaggiamento totalmente marchiato Petronas per tutti i modelli DR. Una scelta che, nelle parole del presidente Massimo Di Risio, punta a garantire “i più elevati requisiti qualitativi”. Ovvero: se il mondo là fuori traballa, almeno il motore resta zen.
La nuova gamma di lubrificanti a marzo 2026 è già disponibile. Per la pace nel Golfo, invece, non abbiamo ancora una data.