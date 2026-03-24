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Petrolio scarseggia? La tua DR 5.0 non rimarrà a secco di lubrificante

Avatar di Lorenzo Centenari, il 24/03/26

7 minuti fa - DR–Petronas: speciali lubrificanti sintetici anti-crisi petrolifera

L'accordo DR Auto - Petronas per speciali lubrificanti sintetici giunge proprio mentre l'approvvigionamento di idrocarburi... scricchiola

In tempi in cui lo Stretto di Hormuz sembra più un imbuto che un corridoio marittimo, DR Automobiles e Petronas Lubricants Italy annunciano una collaborazione strategica tutta italiana.

Coincidenze? Probabilmente sì. Ma vuoi mettere il tempismo: mentre mezzo mondo si interroga su flussi energetici e tensioni globali, a Santena (Torino) si sigla un patto che promette di far scorrere l’olio - almeno nei motori DR - con la serenità che al momento manca agli oceani.

DR - Petronas, accordo strategico

Il cuore dell’accordo si chiama Selenia DR, un 5W30 sintetico pensato su misura per i motori del marchio molisano, soprattutto quelli a GPL che rappresentano l’80% delle sue immatricolazioni.

A completare il kit di sopravvivenza meccanica arriva anche Petronas Paraflu, storico refrigerante che, in tempi di surriscaldamenti globali (metaforici e non), suona quasi come una promessa di stabilità.

Giuseppe Pedretti (Petronas EMEA) e Massimo Di Risio (DR Automobiles)

La partnership porta in dote know‑how italiano, ricerca locale e un primo equipaggiamento totalmente marchiato Petronas per tutti i modelli DR. Una scelta che, nelle parole del presidente Massimo Di Risio, punta a garantire “i più elevati requisiti qualitativi”. Ovvero: se il mondo là fuori traballa, almeno il motore resta zen.

La nuova gamma di lubrificanti a marzo 2026 è già disponibile. Per la pace nel Golfo, invece, non abbiamo ancora una data.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2026
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