In vendita nuova DR 5 (che non è DR 5.0). Trova le differenze

Quando le differenze stanno a zero. Nel senso che uno zero nel nome fa la differenza.
Rompicapo a parte: nuova DR5, nonostante la sigla possa trarre in inganno, non è esattamente una DR 5.0“semplificata”.
DR5 (o DR ''staccato'' 5), a quanto pare, nasce per inserirsi in uno spazio tutto suo nella gamma DR Automobiles: quello dei SUV compatti ben accessoriati, ma con una meccanica più semplice ed economica.
DR5, non DR 5.0 (foto: drautomobiles.com)
Intendiamoci: per dimensioni e stile di design, sono due auto uguali. Sotto il cofano, invece, cambia qualcosa. E a ruota, cambia il prezzo.
La famiglia si articola in due proposte, DR5 e DR5 Collection, entrambe lunghe 4,31 metri, con bagagliaio da 340 litri e soprattutto un prezzo che punta al concreto: 19.900 euro per la base, 20.900 euro per la Collection.
DR5 Collection (foto: drautomobiles.com)
Nella pratica, DR5 rinuncia alla turbocompressione della 5.0 e adotta un più tranquillo 1.5 aspirato, disponibile anche GPL, pensato per chi cerca costi contenuti e una guida semplice semplice.
Ricordiamo inoltre che DR 5.0, oltre alla spinta del 1.5 Turbo ThermoHybrid, (che non ha nulla di elettrificato, è solo un motore bi-fuel benzina GPL n cui un software ottimizza la transizione tra benzina e GPL), si avvale su richiesta anche del cambio automatico CVT.
Questa è DR 5.0 (foto: drautomobiles.com)
La dotazione della DR5 è comunque interessante: doppio display widescreen da 25'', clima automatico, fari Full LED, cerchi da 18'', retrocamera e connettività completa.
La Collection aggiunge personalizzazioni estetiche e la possibilità di wrappare la carrozzeria in sei varianti.
DR5, gli interni (foto: drautomobiles.com)
DR5 vs DR 5.0
E ora giochiamo a ''trova le differenze''. Indizio: l'ultima riga è quella della differenza più importante.
|DR 5
|DR 5.0
|Motore
|1.5 aspirato
|1.5 Turbo
|Potenza
|95 CV (benzina) • 88 CV (GPL)
|155 CV
|Cambio
|manuale 5 marce
|manuale 5 marce o automatico CVT
|Dimensioni
|4,31 metri
|4,31 metri
|Prezzo
|19.900 € (benzina), 21.900 € (GPL)
|21.900 € (Turbo), 23.900 € (GPL)
Corri a verificare sul sito web di DR Automobiles che non abbiamo preso lucciole per lanterne.