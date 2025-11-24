In vendita nuova DR 5 (che non è DR 5.0). Trova le differenze

Quando le differenze stanno a zero. Nel senso che uno zero nel nome fa la differenza.

Rompicapo a parte: nuova DR5, nonostante la sigla possa trarre in inganno, non è esattamente una DR 5.0“semplificata”.

DR5 (o DR ''staccato'' 5), a quanto pare, nasce per inserirsi in uno spazio tutto suo nella gamma DR Automobiles: quello dei SUV compatti ben accessoriati, ma con una meccanica più semplice ed economica.

DR5, non DR 5.0 (foto: drautomobiles.com)

Intendiamoci: per dimensioni e stile di design, sono due auto uguali. Sotto il cofano, invece, cambia qualcosa. E a ruota, cambia il prezzo.

La famiglia si articola in due proposte, DR5 e DR5 Collection, entrambe lunghe 4,31 metri, con bagagliaio da 340 litri e soprattutto un prezzo che punta al concreto: 19.900 euro per la base, 20.900 euro per la Collection.

DR5 Collection (foto: drautomobiles.com)

Nella pratica, DR5 rinuncia alla turbocompressione della 5.0 e adotta un più tranquillo 1.5 aspirato, disponibile anche GPL, pensato per chi cerca costi contenuti e una guida semplice semplice.

Ricordiamo inoltre che DR 5.0, oltre alla spinta del 1.5 Turbo ThermoHybrid, (che non ha nulla di elettrificato, è solo un motore bi-fuel benzina GPL n cui un software ottimizza la transizione tra benzina e GPL), si avvale su richiesta anche del cambio automatico CVT.

Questa è DR 5.0 (foto: drautomobiles.com)

La dotazione della DR5 è comunque interessante: doppio display widescreen da 25'', clima automatico, fari Full LED, cerchi da 18'', retrocamera e connettività completa.

La Collection aggiunge personalizzazioni estetiche e la possibilità di wrappare la carrozzeria in sei varianti.

DR5, gli interni (foto: drautomobiles.com)

DR5 vs DR 5.0

E ora giochiamo a ''trova le differenze''. Indizio: l'ultima riga è quella della differenza più importante.

DR 5 DR 5.0 Motore 1.5 aspirato 1.5 Turbo Potenza 95 CV (benzina) • 88 CV (GPL) 155 CV Cambio manuale 5 marce manuale 5 marce o automatico CVT Dimensioni 4,31 metri 4,31 metri Prezzo 19.900 € (benzina), 21.900 € (GPL) 21.900 € (Turbo), 23.900 € (GPL)

