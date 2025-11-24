SUV low cost

In vendita nuova DR 5 (che non è DR 5.0). Trova le differenze

30 minuti fa - Il nuovo SUV molisano non va confuso con la quasi omonima DR 5.0

Il nuovo SUV molisano non va confuso con la quasi omonima DR 5.0. Tra numerose analogie, anche alcune divergenze. Tipo il prezzo

Quando le differenze stanno a zero. Nel senso che uno zero nel nome fa la differenza.

Rompicapo a parte: nuova DR5, nonostante la sigla possa trarre in inganno, non è esattamente una DR 5.0“semplificata”. 

DR5 (o DR ''staccato'' 5), a quanto pare, nasce per inserirsi in uno spazio tutto suo nella gamma DR Automobiles: quello dei SUV compatti ben accessoriati, ma con una meccanica più semplice ed economica.

DR5, non DR 5.0 (foto: drautomobiles.com)

Intendiamoci: per dimensioni e stile di design, sono due auto uguali. Sotto il cofano, invece, cambia qualcosa. E a ruota, cambia il prezzo.

La famiglia si articola in due proposte, DR5 e DR5 Collection, entrambe lunghe 4,31 metri, con bagagliaio da 340 litri e soprattutto un prezzo che punta al concreto: 19.900 euro per la base, 20.900 euro per la Collection.

DR5 Collection (foto: drautomobiles.com)

Nella pratica, DR5 rinuncia alla turbocompressione della 5.0 e adotta un più tranquillo 1.5 aspirato, disponibile anche GPL, pensato per chi cerca costi contenuti e una guida semplice semplice.

Ricordiamo inoltre che DR 5.0, oltre alla spinta del 1.5 Turbo ThermoHybrid, (che non ha nulla di elettrificato, è solo un motore bi-fuel benzina GPL n cui un software ottimizza la transizione tra benzina e GPL), si avvale su richiesta anche del cambio automatico CVT.

Questa è DR 5.0 (foto: drautomobiles.com)

La dotazione della DR5 è comunque interessante: doppio display widescreen da 25'', clima automatico, fari Full LED, cerchi da 18'', retrocamera e connettività completa.

La Collection aggiunge personalizzazioni estetiche e la possibilità di wrappare la carrozzeria in sei varianti.

DR5, gli interni (foto: drautomobiles.com)

DR5 vs DR 5.0

E ora giochiamo a ''trova le differenze''. Indizio: l'ultima riga è quella della differenza più importante. 

  DR 5 DR 5.0
Motore 1.5 aspirato 1.5 Turbo
Potenza 95 CV (benzina) • 88 CV (GPL) 155 CV
Cambio manuale 5 marce manuale 5 marce o automatico CVT
Dimensioni 4,31 metri 4,31 metri
Prezzo19.900 € (benzina), 21.900 € (GPL) 21.900 € (Turbo), 23.900 € (GPL)

Corri a verificare sul sito web di DR Automobiles che non abbiamo preso lucciole per lanterne.

