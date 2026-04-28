Carburanti, taglio delle accise in scadenza: problema coperture, il Governo valuta alternative

Il termine del taglio delle accise si sta avvicinando rapidamente e come racconta La Repubblica, sul tavolo del Governo italiano ci sono diverse opzioni ma il vero problema è la ricerca delle coperture per poter prorogare ulteriormente la misura dato che la crisi in Iran è ancora ben lungi dall'essere risolta, le quotazioni del brent sono tornate a salire e i prezzi di benzina e diesel viaggiano ancora su livelli molto alti. Se non ci sarà la proroga, il diesel, ad esempio, potrebbe schizzare oltre quota 2,3 euro al litro.

Il nodo da sciogliere è quindi quello di trovare le coperture adeguate. Per questo, il Governo starebbe lavorando anche su due opzioni alternative.

Prezzi benzina

Cosa potrebbe decidere il Governo

La prima opzione riguarderebbe solamente gli autotrasportatori che continuerebbero a beneficiare del credito d’imposta, pari al 20%, per l’acquisto del gasolio. Tuttavia, tra le forze politiche di maggioranza c'è chi vorrebbe ampliare la portata di tale sostegno. Si tratterebbe comunque di una misura estremamente selettiva che andrebbe a scontentare le categorie escluse.

L'altra opzione allo studio sarebbe quella di un aiuto limitato ai redditi più bassi. Si tratterebbe di una sorta di ''bonus benzina'' destinato ai beneficiari della carta “Dedicata a te”, cioè il contributo di 500 euro dato alle famiglie con Isee fino a 15 mila euro per l'acquisto dei beni di prima necessità. Non è la prima volta che se ne parla in realtà. Già in passato si era ipotizzata questa strada, con un extra di 100 euro oltre ai 500 euro base. Alla fine, però, il Governo preferì la strada del taglio delle accise generalizzato.

Tra pochi giorni scopriremo quale sarà la strada scelta dal Governo ma trovare le coperture adeguate non sarà facile.

I prezzi di benzina e diesel

Secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e dei Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,740 euro al litro per la benzina (1,738 la quotazione di ieri) e 2,058 euro al litro per il gasolio (2,059 la quotazione di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,793 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio.

Fonte: La Repubblica

Immagine di freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026