Insetti e roditori: come proteggere la carrozzeria e i cavi dell'auto

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Ci si presta poca attenzione, ma quando se ne sperimentano i danni diventa difficile dimenticarne l’esperienza. Parliamo dell’azione che insetti e soprattutto roditori possono avere sulle automobili, specialmente quelle parcheggiate all’aperto o lasciate ferme a lungo, anche all’interno di garage e cortili dove la presenza di topi può rappresentare un rischio concreto per cavi e componenti del vano motore.
D’estate sono soprattutto gli insetti a mettere alla prova la carrozzeria dell’auto, mentre con l’arrivo dei mesi più freddi il rischio si sposta verso il vano motore. Autunno e inverno favoriscono la presenza di roditori nei garage e nei cortili, dove trovano riparo e possono danneggiare cavi elettrici e componenti dell’auto.
Nessuno di questi fenomeni rientra nella normale manutenzione del veicolo. Motivo per cui si tende a sottovalutare (o ignorare del tutto) il problema. Ma entrambi possono trasformarsi in un problema concreto. I residui degli insetti possono opacizzare la vernice e lasciare macchie difficili da eliminare. I roditori possono invece rosicchiare i cablaggi causando guasti elettrici e, nei casi più seri, costosi interventi in officina.
Insetti e moscerini sulla carrozzeria
Questo è uno dei problemi più diffusi nei mesi caldi, soprattutto per chi percorre strade extraurbane o autostrade. I residui di insetti, se lasciati asciugare sulla vernice, diventano più difficili da rimuovere e in alcuni casi possono intaccare la brillantezza della carrozzeria. Un detergente specifico agisce sciogliendo il residuo senza bisogno di strofinare, riducendo il rischio di graffi sulla vernice rispetto a una rimozione meccanica. Il Killer di Ma-Fra è pensato proprio per questo. Si applica su carrozzeria, vetri, paraurti e fanaleria, agisce in pochi secondi e si rimuove con un panno umido, senza intaccare la vernice.
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Roditori e cavi elettrici
Il vano motore, soprattutto durante le soste prolungate, è un rifugio interessante per topi e ratti. Qui trovano caldo, protezione e cavi che vengono spesso rosicchiati per limare i denti o costruire tane. I danni possono riguardare cablaggi importanti, con conseguenze su elettronica di bordo e, nei casi peggiori, costi di riparazione elevati.
I repellenti naturali a base di oli essenziali, come quello di RepellShield, agiscono senza sostanze tossiche né veleni. Sono quindi sicuri e vanno spruzzati nei punti di accesso o passaggio dei roditori. Non solo nel vano motore dell'auto, ma anche all'ingresso del garage e negli angoli più nascosti. L'azione richiede applicazioni ripetute nel tempo, con risultati visibili generalmente già dopo una o due settimane. Saperlo ora permette di intervenire per tempo quando il freddo tornerà nei prossimi mesi.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.