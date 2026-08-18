Insetti e roditori: come proteggere la carrozzeria e i cavi dell'auto

Come riconoscere e prevenire i danni più frequenti a carrozzeria e cablaggi causati da insetti, resina e roditori

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Ci si presta poca attenzione, ma quando se ne sperimentano i danni diventa difficile dimenticarne l’esperienza. Parliamo dell’azione che insetti e soprattutto roditori possono avere sulle automobili, specialmente quelle parcheggiate all’aperto o lasciate ferme a lungo, anche all’interno di garage e cortili dove la presenza di topi può rappresentare un rischio concreto per cavi e componenti del vano motore.

D’estate sono soprattutto gli insetti a mettere alla prova la carrozzeria dell’auto, mentre con l’arrivo dei mesi più freddi il rischio si sposta verso il vano motore. Autunno e inverno favoriscono la presenza di roditori nei garage e nei cortili, dove trovano riparo e possono danneggiare cavi elettrici e componenti dell’auto.

Nessuno di questi fenomeni rientra nella normale manutenzione del veicolo. Motivo per cui si tende a sottovalutare (o ignorare del tutto) il problema. Ma entrambi possono trasformarsi in un problema concreto. I residui degli insetti possono opacizzare la vernice e lasciare macchie difficili da eliminare. I roditori possono invece rosicchiare i cablaggi causando guasti elettrici e, nei casi più seri, costosi interventi in officina.

Insetti e moscerini sulla carrozzeria

Questo è uno dei problemi più diffusi nei mesi caldi, soprattutto per chi percorre strade extraurbane o autostrade. I residui di insetti, se lasciati asciugare sulla vernice, diventano più difficili da rimuovere e in alcuni casi possono intaccare la brillantezza della carrozzeria. Un detergente specifico agisce sciogliendo il residuo senza bisogno di strofinare, riducendo il rischio di graffi sulla vernice rispetto a una rimozione meccanica. Il Killer di Ma-Fra è pensato proprio per questo. Si applica su carrozzeria, vetri, paraurti e fanaleria, agisce in pochi secondi e si rimuove con un panno umido, senza intaccare la vernice.

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Roditori e cavi elettrici

Il vano motore, soprattutto durante le soste prolungate, è un rifugio interessante per topi e ratti. Qui trovano caldo, protezione e cavi che vengono spesso rosicchiati per limare i denti o costruire tane. I danni possono riguardare cablaggi importanti, con conseguenze su elettronica di bordo e, nei casi peggiori, costi di riparazione elevati.

I repellenti naturali a base di oli essenziali, come quello di RepellShield, agiscono senza sostanze tossiche né veleni. Sono quindi sicuri e vanno spruzzati nei punti di accesso o passaggio dei roditori. Non solo nel vano motore dell'auto, ma anche all'ingresso del garage e negli angoli più nascosti. L'azione richiede applicazioni ripetute nel tempo, con risultati visibili generalmente già dopo una o due settimane. Saperlo ora permette di intervenire per tempo quando il freddo tornerà nei prossimi mesi.

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