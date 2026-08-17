Pulizia degli interni dell'auto: come trattare plastica, pelle e tessuto senza rovinarli

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Quando si parla di pulizia dell’auto si tende spesso a pensare alla carrozzeria o, al massimo, alla rimozione di briciole, polvere e sporcizia che si deposita sui tappetini. Eppure anche i sedili e le altre superfici dell’auto con il tempo si sporcano o si macchiano a causa di danni incidentali. E necessitano di essere puliti in maniera adeguata.

Con una particolarità: gli interni dell'auto non sono tutti uguali, e trattarli come se lo fossero è il modo migliore per rovinarli. Un detergente troppo aggressivo su un cruscotto in plastica lo opacizza nel tempo, un prodotto pensato per il tessuto lascia aloni sulla pelle, e uno sgrassatore generico su un sedile in tessuto rischia di fissare la macchia invece di rimuoverla. Ecco perché è doveroso scegliere e usare sempre e solo prodotti specifici.

Le superfici in plastica

Cruscotto, pannelli porta e plancia sono le superfici più esposte al sole, e quindi le prime a sbiadire o screpolarsi se non trattate regolarmente. Un prodotto come le salviette Nigrin per plastica e vinile agisce con effetto antistatico e protettivo dai raggi UV, restituendo una finitura lucida senza lasciare residui sulle mani durante l'uso. È un prodotto utile per una manutenzione rapida, senza dover diluire o dosare liquidi e che può essere tenuto comodamente nel bagagliaio dell’auto così da utilizzarlo subito quando serve.

Prezzo: 8,87€

I sedili in pelle

I sedili in pelle richiedono un trattamento particolare in quanto i solventi troppo aggressivi seccano il materiale e ne accelerano la screpolatura nel tempo. Le salviette Armor All, disponibili anche in finitura opaca oltre che lucida, sono pensate per pulire senza intaccare l'elasticità del materiale, mantenendolo morbido nelle sessioni di manutenzione successive. Tra gli aspetti interessanti di questa famiglia di prodotti è che ci sono anche salviette per la pulizia degli insetti così come quelle per la pulizia del parabrezza. Un sistema comodo, pratico e veloce per tenere pulita la propria auto.

Prezzo: 7,99€

I tessuti

Sedili in tessuto e tappetini sono quelli che accumulano più sporco (macchie di cibo, fango, polvere) e vanno trattati con un prodotto in grado di penetrare nella trama e in grado di eliminare lo sporco. Il BassMotor Ultimate Interior è un pulitore spray per tessuti che include una spazzola dedicata per lavorare la macchia in profondità prima di rimuovere la schiuma in eccesso con un panno umido. Tra le peculiarità di questo detergente c’è che ha anche una funzione deodorante, utile per neutralizzare gli odori che tendono a persistere nei tessuti.

Prezzo: 14,99€

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