Il ponte che si spacca ma "VA TUTTO BENE", risponde il Dipartimento

Se ti lamenti che il Comune non ripara le buche stradali, butta un occhio qui (tranquillo, la voragine non è in Italia, è in Texas)

C’è chi protesta per qualche buchetta nell'asfalto, e poi c’è chi guida sotto un cavalcavia, o flyover nell'idioma locale, che sembra uscito da GTA: San Andreas versione PS2.

Interstate 35, Austin, Texas: una crepa larga quanto l’autostima di un influencer in crescita di follower, immortalata dai locali e rimbalzata su Reddit, sta facendo il giro del web. E fin qui, ordinaria amministrazione.



La parte surreale arriva dopo: il Texas Department of Transportation ha già ispezionato il ponte e – tieniti forte – lo ha dichiarato “strutturalmente sano”.

Tradotto: sì, sembra che stia per aprirsi come un libro tascabile, ma tranquilli, è tutto previsto. “I giunti sono progettati per espandersi e contrarsi”, spiegano. Anche per fare coming out in pubblico, aggiungiamo noi.

I tecnici mentre certificano che il ponte ''è sano'' (foto: Dollypootin / Reddit)

La buona notizia è che i giunti verranno sostituiti “presto”. La cattiva è che “presto”, in linguaggio da dipartimento stradale, può significare qualsiasi cosa tra domani e la prossima glaciazione.

Nel frattempo nessun incidente, solo un flyover che su Google Earth già nel 2024 pare sembrasse chiedere pietà.

Non capiterà, ma se passi di lì con gli ammortizzatori scarichi, magari allenta il piede: il ponte è “strutturalmente sano”, tu forse un po’ meno, dopo l’atterraggio.

Fonte: The Drive

