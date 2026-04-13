Ecco il garage che le tue Hot Wheels le parcheggia da solo. Video

Il mondo dei collezionisti 1:64 è fatto di soluzioni creative e dignitosamente disperate: vetrinette Ikea massacrate di mensole aggiuntive, rialzi in plexiglass, rastrelliere artigianali, persino i “salvapizza” riciclati come piedistalli. Poi arriva Fun‑Tech‑Lab, team di Hong Kong già noto per gadget da scrivania virali, e decide che forse è ora di smettere con il bricolage.

Il risultato si chiama Parksible: una torretta alta 72 cm che ospita 14 modellini su vassoi motorizzati, li carica e li recupera da sola, monitora temperatura e umidità e – ovviamente – parla con un’app. Un video ci aiuta a capire.

La versione PRO aggiunge una telecamera che scansiona ogni auto a 360° e la archivia in un garage digitale, così addio a spreadsheet, foto fatte al volo e cataloghi scritti a mano come negli anni ’90.

Il bello è che non serve nemmeno lo smartphone: davanti c’è un display da 2,79” con manopolone analogico, per chi preferisce la vita offline e non vuole che la propria collezione dipenda dall’umore dei server.

Credits: YouTube / Fun-Tech Lab

Dentro l’app si può assegnare ogni slot, controllare l’illuminazione, monitorare il microclima e scegliere la coreografia preferita: Standard, Random o Snake, quest’ultima perfetta per impressionare gli amici che fingono di non essere gelosi.

Registrano tutto 24/7 ultraprecisi sensori ambientali, perché certe Hot Wheels vintage valgono più di un’utilitaria usata e non meritano muffa o umidità.

Credits: YouTube / Fun-Tech Lab

Prezzi? 399 dollari per il modello base, 499 dollari per il PRO, entrambi scontati del 24%. Spedizione globale, accessori vari, e pure un iF Design Award già in bacheca.

Il primo autosilo intelligente per macchinine è realtà. E a occhio e croce, è assai probabile che tu lo voglia.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2026