Elettrico in difficoltà: Honda rivede strategie e gamma globale

Dopo perdite miliardarie, Honda rinvia l'arrivo di nuovi modelli e punta su ibridi e gamma esistente per contenere i costi

La scommessa di Honda sui veicoli elettrici non ha prodotto i risultati attesi, portando l’azienda a rivedere profondamente le proprie strategie.

Honda: crisi elettrica e revisione delle strategie

Secondo una nota interna di un fornitore svelata dal magazine Automotive News (leggi la notizia qui) il costruttore giapponese ha registrato una perdita pari a 15,9 miliardi di dollari, con effetti immediati sul mercatoglobale. Tale situazione ha portato a una scelta drastica, cioè quella di cancellare diversi modelli, come l'Acura RSX, l'Afeela 1 (guarda lo stop a Honda Afeela 1) e le versioni berlina e SUV della Honda 0 (guarda Honda 0 Series). Una tale revisione dei piani industriali ha portato ad altri cambiamenti di strategia con un ritardo nello sviluppo delle nuove generazioni.

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Modelli attuali più longevi: cosa cambia

Il risultato è che per contenere i costi, Honda prolungherà il ciclo vita di numerosi modelli, rinviando il debutto delle novità. Per esempio, negli Stati Uniti, il minivan Odyssey arriverà non prima del 2030, mentre la berlina Accord resterà in produzione fino allo stesso periodo. Anche il SUV HR-V, un modello presente anche in Europa, continuerà la sua carriera più a lungo del previsto.

Nel marchio premium Acura, la situazione è simile: dopo l’uscita di scena di TLX e ZDX, i modelli Integra e MDX vedranno una permanenza più lunga sul mercato. Questo approccio, oltre a prevedere il rinvio dei nuovi modelli e l’estensione della produzione di quelli già esistenti anticipa un maggiore focus sulle versioni ibride, con l’obiettivo di ridurre i costi industriali e ottimizzare gli investimenti già effettuati.

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Le dichiarazioni ufficiali e lo scenario europeo

La portavoce del brand per il mercato statunitense, Jessica Fini, ha confermato l’autenticità delle informazioni, dichiarando che l’azienda è “molto fiduciosa nella sua futura strategia di prodotto, compresi i piani precedentemente annunciati per estendere la sua pluripremiata tecnologia ibrida a un maggior numero di modelli”.

Per quanto riguarda l’Europa, non ci sono ancora indicazioni precise. Tuttavia, le difficoltà legate ai modelli elettrici potrebbero influenzare le future decisioni sul mercato del Vecchio Continente, Italia compresa. L’evoluzione della situazione resta incerta, ma segnala un cambiamento significativo nella direzione strategica del gruppo. Cosa ne pensate?

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2026