Anticipazioni

Gordon Murray, nuova supercar in arrivo: indizi e dettagli prima del debutto

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4 ore fa - Gordon Murray prepara una nuova supercar: cosa sappiamo finora

La nuova supercar di Gordon Murray Special Vehicles potrebbe raccogliere l'eredità della S1 LM
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La Monterey Car Week si preannuncia ricca di novità grazie alla presentazione di diversi nuovi modelli. A quanto pare questo appuntamento sarà il palcoscenico anche per il debutto di una nuova supercar firmata Gordon Murray Special Vehicles. L'appuntamento è per il 14 agosto a The Quail, A Motorsports Gathering. Si tratta di un nuovo modello che da quanto si sa oggi, promette di essere una delle supercar più esclusive, leggere e incentrate sul piacere di guida al mondo.

Cosa sappiamo?

Per il momento l'azienda ha condiviso un teaser in cui si vede nella penombra la vettura. Da quanto si riesce a vedere, sembra che ci saranno alcune somiglianze con la S1 LM presentata lo scorso anno. Possiamo anche notare una presa d'aria sul tetto, condotti NACA nelle portiere e una parte posteriore pulita, priva di alettone.

Non ci sono ancora informazioni su quale sarà il cuore pulsante di questa nuova supercar. A titolo di riferimento, la S1 LM montava un motore V12 da 4,3 litri che erogava 720 CV. Motore a cui poi era abbinato un cambio manuale a sei marce. Grazie al peso inferiore ai 1.000 kg, questa supersportiva era in grado di offrire prestazioni elevatissime. La S1 LM è stata prodotta in soli cinque esemplari con il primo modello venduto all'asta per oltre 20 milioni di dollari.

Sembra che anche il nuovo modello sarà proposto in serie ultra limitata, ma lo scopriremo con sicurezza tra pochi giorni. Gordon Murray si è limitato a dichiarare che l'azienda ha ''lavorato a qualcosa di davvero speciale'' e che ''non vede l'ora che vengano svelati i dettagli''. Appuntamento al 14 agosto per saperne di più. In ogni caso, alla Monterey Car Week, l'azienda porterà anche altre sue vetture come la T.50.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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