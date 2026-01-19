Non indovinerai mai cosa c’è sotto al cofano di questa Fiat 124 Spider!

La Fiat 124 Spider è stata una supereroina dalla vita breve. Basata sulla piattaforma della Mazda MX-5 ND (Miata all'estero) aveva cambio e motore dedicato: chi l'ha guidata ne ha intravisto subito il grande potenziale, ma ciò non è bastato per fare breccia nel cuore degli appassionati.

Fu così che la spider italo-giapponese venne prodotta per appena tre anni e, con poche migliaia di esemplari venduti, uscì di produzione nel 2019. Un vero peccato. Ma ciò non le ha impedito di trovare estimatori persino negli USA...

Uno di questi, che su Instagram si firma @kynetic24 ha dedicato alla sua 124 Spider un sapiente e impegnativo lavoro di tuning.

La Fiat 124 Spider di @kynetic24

Il look è da paura ma il vero colpo di scena è sotto al cofano

Hardtop completo, passaruota allargati, splitter, ganci di traino e un’ala enorme danno alla ''Fiata'' un aspetto esotico che lascia a bocca aperta. Se Fiat l'avesse proposta così di serie ne avrebbe vendute a pacchi.

''La piattaforma era già incredibilmente agile, ma mancava di cavalli'', ricorda il proprietario. Il motore originale era infatti un 4 cilindri turbo da 1,4 litri, capace di appena 160 CV: ''erano 140 CV alla ruota, con 285 Nm di coppia a 4.000 giri'', dice.

Lavorare su quella base, però, non era facile, visto che Kynetic24 è americano e negli USA la reperibilità di parti aftermarket per la Fiat 124 Spider è praticamente inesistente. Per dare alla sua auto più fiato in rettilineo non restava che un soluzione... Cambiare in blocco il motore!

Trapianto di cuore

''Non ho nemmeno considerato altre opzioni,'' spiega il proprietario. ''Appena ho scoperto che metterci sotto un Honda K24 era fattibile, ho detto ‘via’! È un motore che gira alto, fa un rumore incredibile, si trova facilmente ed è relativamente economico. E poi è Honda...''.

Kynetic24 non specifica quale dei K24 abbia scelto e la famiglia di questi motori - introdotti sul mercato sotto al cofano della Honda CRV del 2001 - è piuttosto numerosa.

Trattasi di unità in alluminio, imparentate con il K20 della Honda S2000, ma con un rapporto di compressione più basso e con una corsa più lunga per aumentare la cilindrata a 2,4 litri.

Sia come sia, grazie a opportune modifiche, quello installato sulla 124 Spider esprime 270 CV alle ruote a 8.000 rpm e allunga fin oltre i 9.000 giri.

''Non si sveglia prima dei 6.000 giri e urla così forte in alto che metà del tempo sono in sovraccarico sensoriale. Tra i 6 e gli 8.000 giri/min mi sembra che il mondo stia per esplodere'', dice il proprietario.

Fiat 124 Spider il tuning da pista prevede splitter e alettone giganti

Non è stato semplice. E il futuro è ancora più estremo

Il trapianto non è stato semplice: è stato necessario intervenire in profondità sul telaio per abbassare il motore, riprogettare l'elettronica, lo sterzo e praticamente tutto il resto. Il risultato? Una trasformazione radicale che, a ben guardare, lascia ben poco di italiano in questa Fiat.

Il K24 scarica la potenza a terra tramite pneumatici da pista da 275 mm calzati su cerchi da 17 pollici; splitter anteriori e posteriori e l’enorme ala portano in dote una considerevole downdownforce. Il cambio resta il manuale a sei marce della NC Miata, perfettamente integrato.

Ma il risultato ripaga di tutte le fatiche: ''È una vera macchina da pista che richiede abilità e attenzione'', dice Kynetic24. ''Rispetto per tutti i piloti Honda che vivono a 8.000 giri e oltre, è una sfida esaltante. Il telaio leggero e il passo corto fanno sembrare le curve una linea retta''.

Il proprietario non si ferma qui: il passo successivo potrebbe essere un compressore, per avere potenza costante e più gestibile rispetto a un turbo. L’obiettivo è chiaro: un’arma da pista affidabile, consistente e ancora relativamente economica da mantenere.

Il prezzo finale della trasformazione resta top secret, ma una cosa è certa: tra Miata modificate a decine nei track day, una Fiat 124 Spider così è praticamente unica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2026