Autore:

Dario Paolo Botta

RAZZA IN ESTINZIONE Se ne vedono sempre di meno in giro, si potrebbero contare sulle dita di una mano, le roadster non riscuotono più il successo di un tempo, la loro grintosa sportività è stata oscurata dalle forme voluminose e possenti dei grandi SUV. Sembra impossibile, ma per gli amanti delle cabrio e delle spider è possibile portarsi a casa uno di questi eleganti modelli sborsando poco meno di 20.000 euro, cogliendo una vantaggiosa opportunità.

UNA FIAT 124 SPIDER? WHY NOT Fiat mette infatti a disposizione un’interessante offerta, che permette di portarsi a casa una 124 Spider in allestimento Lusso a soli 18.565 euro, a fronte di un prezzo di listino che fluttua abbondantemente sopra i 30.300 euro. Per avere la roadster italiana è necessario però sottoscrivere il finanziamento senza interessi di FCA Bank e Anticipo zero a partire da 139 euro per 36 mesi con maxirata finale da 12.070 euro, al termine del quale sarà possibile: saldare il valore residuale, restituire l’auto acquistandone una nuova con un bonus minimo del valore della maxirata (valore futuro garantito) o semplicemente restituirla. In alternativa al finanziamento è possibile sceglierne un esemplare in pronta consegna (più unico che raro).

ANCHE ABARTH Stesso discorso per la versione più potente e grintosa: la Abarth 124 Spider, con un prezzo fissato a 26.136 euro invece di 39.000 euro. L’auto in questione è la 70° Anniversario equipaggiata con cambio manuale e motore MultiAir da 170 CV. La spider può essere vostra con rate a partire da 259 euro e maxirata di 17.544 euro.