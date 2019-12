RITMO INCALZANTE Rossa, azzurra, grigio scuro. Coi paraurti in tinta, oppure a contrasto. C'è persino un esemplare con livrea Alitalia, nostalgica memoria di successi tricolori nel Mondiale Rally. Dulcis in fundo, anche la Cabrio. Da far invidia a un mostro sacro come Golf, auto che vince e che non cambia neanche sotto giuramento. Fiat Ritmo è un pezzo di storia, ed alla storia, ormai da tempo, sono state consegnate le sue imprese commerciali e il suo rapporto con la società. Sognare tuttavia non costa niente, e a risvegliare un mito pensa ora Paolo Schermi, abile designer con un debole per il passato del Lingotto. I suoi rendering 3D di una Fiat Ritmo dei tempi moderni sono un esercizio da applausi scroscianti, non siete d'accordo?

BELLA E IMPOSSIBILE Certo, un conto è disegnarla, e un conto è poi anche industrializzarla, una compatta di segmento C. Con tutti i cavilli relativi all'omologazione per la sicurezza dei pedoni e degli occupanti, tanto per fare un esempio. Eppure la ricostruzione grafica di Schermi di una Fiat Ritmo del Terzo Millennio è a modo suo anche opera realistica, oltre che gradevole a guardarsi. Le proporzioni sono indovinate, dal cofano alla fascia posteriore: cintura alta, lunotto obliquo, cornici dei cristalli spigolose, ma armoniose. E quello spoilerino posteriore che dà un tocco ancor più giovanile.

GOLF PROVOCAZIONI I render risalgono al 2018, quindi nemmeno sono freschi di pubblicazione. Ma è col debutto di nuova Volkswagen Golf, che hanno ripreso a circolare in rete. Quasi a sottolineare come la compatta leader di mercato non ha nulla di speciale, stilisticamente discutendo. Tecnologia all'avanguardia, d'accordo, ma in fatto di design poteva nascere qualcosa di ben più originale. E in fatto di design, il made in Italy non ha mai avuto nulla da imparare dalla scuola di altre nazionalità. La Ritmo di Paolo Schermi rimarrà lettera morta: Fiat non ha in programma alcun revival del veicolo anni Ottanta che motorizzò molte famiglia in tutta Europa. Ma un volo di fantasia, ogni tanto, è un sorso di acqua fresca.