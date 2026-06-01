FastWay, promo estiva con nuovi sconti: arriva il Chargeback al 50%

In vista dell'estate, Fastway lancia una nuova promozione, rafforzando il suo programma di Chargeback per offrire un incentivo agli utenti elettrici che utilizzano la sua rete di ricarica. A partire da oggi primo giugno e fino al 31 agosto, ogni mese gli utenti potranno ottenere uno sconto pari al 50% dell’importo effettivamente pagato per le ricariche effettuate. Lo sconto sarà poi inviato il mese successivo sotto forma di codice sconto da riscattare nell’App FastWay e potrà essere utilizzato per le successive ricariche.

Come funziona il Chargeback?

Il funzionamento di questa promozione è molto semplice. Importante che l'utente ricarichi tramite App FastWay o tessera RFID associata. Ogni mese viene quindi generato un nuovo sconto da utilizzare nel mese successivo per le ricariche. Va ricordato che il Chargeback viene calcolato esclusivamente sulla quota di ricariche effettivamente pagate e non sulla parte eventualmente già coperta tramite sconto Chargeback. In ogni caso, lo sconto si esaurisce con la fine del mese corrente, non è cumulabile né trasferibile ai mesi successivi.

Il primo sconto Chargeback 50% arriverà nelle caselle mail degli utenti il primo luglio e come accennato all'inizio, la promozione estiva continuerà fino ad agosto, permettendo così di usufruire dell’ultimo sconto estivo a settembre.

Il Chargeback era stato introdotto in origine nel 2025 insieme al lancio dell’App FastWay ma come detto, per l'estate 2026 viene rafforzato. La promozione sarà disponibile su tutta la rete FastWay, composta da infrastrutture Fast e Ultra-Fast distribuite sul territorio italiano, in particolare lungo le principali direttrici di viaggio e nelle aree a maggiore mobilità estiva.

La promozione Chargeback 50% in sintesi

l’utente ricarica tramite App FastWay o tessera RFID associata;

accumula uno sconto pari al 50% dell’importo delle ricariche pagate nel mese;

lo sconto arriverà tramite un’e-mail il primo giorno del mese successivo, sotto forma di codice da riscattare nel proprio profilo App;

lo sconto potrà essere utilizzato sulle ricariche successive attraverso l’App entro il mese corrente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026