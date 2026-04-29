Enel, ricariche ancora più semplici: arriva il Plug&Charge | Come funziona

Autenticazione automatica tra auto e colonnina e pagamento immediato senza dover utilizzare app e tessere

Quando si discute di auto elettriche si afferma spesso che il processo di ricarica dovrebbe essere semplificato per evitare che gli utenti debbano utilizzare molteplici app e tessere. Su alcuni network, come quello di IONITY, è attivo il Plug&Charge che rendere i rifornimenti di energia immediati. Questa possibilità arriva adesso anche sulla rete di Enel.

Come funziona il Plug&Charge?

In maniera molto semplice. Se si possiede un'auto compatibile, non tutte lo sono anche se la compatibilità sta crescendo, presso le colonnine che offrono questa tecnologia basterà collegare l'auto al punto di ricarica e il rifornimento di energia partirà automaticamente. Il tutto senza usare app o tessere. L'autenticazione, infatti, sarà effettuata automaticamente tra l'auto e la colonnina. Insomma, una procedura del tutto simile a quella dei Supercharger di Tesla.

Audi ricarica con Enel

Come scoprire se l'auto è compatibile?

Il supporto al Plug&Charge sta crescendo tra i modelli più recenti ma in alcuni casi è stato introdotto anche su quelli più vecchi attraverso aggiornamenti OTA. Tra le auto compatibili ricordiamo Audi A6 e-tron Avant, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW iX1, Polestar 4 e Renault 5 E-Tech Electric. Per verificare la compatibilità saranno sufficienti pochi passaggi:

Accedere all’App Enel On Your Way con il proprio account;

con il proprio account; Se non già fatto, configurare il veicolo sull’app nell’area Garage;

Abilitare il servizio Plug&Charge: andare nel dettaglio del veicolo, sezione “garage” e inserire il PCID (codice composto tra i 17 e 18 caratteri che identifica in maniera digitale e univoca il tuo veicolo elettrico. Spesso è il VIN)

Attendere la verifica di compatibilità sull'App Enel On Your Way;

Una volta confermata, basterà abilitare sull'App del veicolo o sul display di bordo l’identificativo Enel on Your Way (un codice che inizia per (IT) ELX)

Per verificare, invece, la compatibilità delle colonnine, basterà filtrare le stazioni abilitate direttamente sull’App Enel On Your Way (generalmente sono quelle HPC).

Dopo aver configurato il servizio sull’App e aver scelto una stazione di ricarica abilitata, la colonnina identifica automaticamente il tuo veicolo, verifica la tua sottoscrizione al servizio e avvia la sessione in totale sicurezza e trasparenza. Il riconoscimento automatico tra veicolo e stazione di ricarica avviene attraverso una connessione crittografata tramite PCID (Provisioning Certificate ID), il codice che ti è stato richiesto in fase di attivazione della funzionalità sull’App Enel On Your Way.

Il costo della ricarica viene calcolato in base alla tariffa attiva sull’App Enel On Your Way e addebitato automaticamente al termine della sessione secondo il metodo di pagamento impostato sull’App.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/05/2026