Enel, 3.730 nuovi punti di ricarica Fast in Italia ma non basta: si punta a quota 5.000

Enel sta portando avanti un ambizioso progetto di elettrificazione dell'Italia per rendere la ricarica per le auto elettriche sempre più capillare. Al riguardo, l'azienda ha annunciato di aver raggiunto un traguardo importante. Infatti, ha completato le installazioni dei punti di ricarica del primo bando del PNRR. Si tratta di 3.730 punti di ricarica ''fast'' che coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma.

Cresce la rete di ricarica in Italia

Per celebrare questo traguardo, l'azienda ha inaugurato la nuova stazione di ricarica realizzata di fronte alla sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in via Cristoforo Colombo 72, a Roma. Il lavoro va comunque avanti in quanto il progetto di Enel finanziato dal Next Generation EU dell’Unione Europea, prevede poi una nuova fase di installazioni di ulteriori 1.200 punti di ricarica del secondo e terzo bando che, una volta ultimata, porterà a circa 5.000 punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

Delle nuove installazioni, circa il 40% si trova nel sud dell'Italia. Complessivamente, Enel ha raggiunto il 50% delle assegnazioni a oggi aggiudicate nei 3 Bandi PNRR per le infrastrutture di ricarica in contesto urbano.

Stazioni di ricarica Fast

Come sono le colonnine? Hanno una potenza fino a 90 kW per singolo connettore e possono servire due veicoli in contemporanea. Si può ricaricare utilizzando l’app e la tessera Enel On Your Way, oltre a quelle degli oltre 160 Mobility Service Providers nazionali ed esteri con cui l'azienda ha accordi di interoperabilità. Inoltre, sulle colonnine è presente il POS per poter pagare direttamente con carta di debito o di credito.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/03/2026