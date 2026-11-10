Leapmotor B03X, il bagagliaio nasconde una sorpresa

Leapmotor punta a offrire non solo auto elettriche accessibili ma anche pensate per accontentare un po' tutte le esigenze quotidiane dei clienti attraverso soluzioni smart e originali. Un approccio che troviamo all'interno della nuova Leapmotor B03X (qui la nostra prova) che propone alcune soluzioni intelligenti che permettono di sfruttare al massimo lo spazio all'interno della vettura.

Leapmotor B03X, sfrutta al massimo ogni cm disponibile

Invece che limitarsi ad aumentare lo spazio per bagagli e oggetti, Leapmotor ha pensato su come sfruttarlo al massimo. Da questo presupposto, nascono Leap Box e LeapFlex, entrambe di serie sul B03X.

Leap Box trasforma lo spazio sotto il pianale del bagagliaio in un pratico vano impermeabile e lavabile da 105 litri. Può contenere di tutto, dalle borse della spesa e l'attrezzatura sportiva agli stivali infangati o altri oggetti che si preferisce tenere separati dal vano bagagli principale. Un tappo permette all'acqua di defluire facilmente, rendendo lo spazio semplice da pulire e riutilizzare.

Quando è necessaria la massima capacità, il pannello del pavimento che copre il Leap Box può essere rimosso e riposto, liberando l'intera altezza del vano bagagli e creando 105 litri di spazio aggiuntivo.

Leapmotor B03X, sedili posteriori reclinati

Invece, LeapFlex, è un sistema intelligente per i sedili posteriori, progettato per rendere lo spazio più adattabile alla vita di tutti i giorni.

LeapFlex permette ai proprietari di configurare l'abitacolo posteriore in base alle diverse esigenze. Il vano portaoggetti nascosto sotto i cuscini dei sedili consente di riporre ordinatamente gli oggetti più piccoli, sfruttando uno spazio che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.

E quando serve ancora più spazio per i bagagli, i sedili posteriori possono essere ripiegati per creare un pianale di carico completamente piatto, offrendo fino a 1305 litri di spazio utile e ospitando oggetti lunghi fino a 2,67 metri.

Leapmotor B03X, i sedili Smart Seats si sollevano come poltroncine del cinema

I cuscini dei sedili posteriori possono essere ripiegati verso l'alto tramite un comando facilmente accessibile, liberando fino a 578 mm di spazio aggiuntivo per ospitare oggetti più alti e ingombranti. LeapFlex trasforma quindi l'abitacolo della B03X in uno spazio più versatile.

Oltre a queste soluzioni, all'interno della Leapmotor B03X troviamo anche 30 soluzioni di stivaggio intelligenti, tra cui un ampio vano sotto la console centrale e un pad per la ricarica wireless dello smartphone da 15 kW.

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