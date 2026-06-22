Nuovi DR 5 e DR 6 Stilnovo, ecco quanto costano i SUV: c'è anche il GPL

Il Gruppo DR contiua ad ampliare la sua offerta e adesso sul mercato arriva la nuova gamma Stilnovo composta dai modelli DR 5 e DR 6. Vetture che erano state presentate lo scorso anno e che adesso possono essere ordinate. Entrambi i SUV sono disponibili con motori a benzina e GPL e sono proposti sul mercato con una dotazione praticamente full optional.

DR 5 Stilnovo

DR 5 Stilnovo

Partiamo da questo modello che misura 4.330 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza, con un passo di 2.600 mm. DR 5 Stilnovo presenta forme massicce e si caratterizza per un frontale dotato di un'ampia griglia e fari sottili dalle forme allungate. Salendo a bordo del SUV troviamo un ambiente dallo stile moderno dove ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione c'è il quadro strumenti digitale che è racchiuso all'interno di una palpebra che continua fino a metà plancia integrando pure il display touch da 10 pollici del sistema infotainment.

Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione automatica oltre ad una serie di comandi fisici. Per i bgagli a disposizione ci sono 430 litri ma si può salire fino a 960 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

DR 5 Stilnovo, interni

Sotto al cofano c'è un motore 4 cilindri benzina turbo di 1,4 litri di cilindrata in grado di arrivare a erogare 158 CV. Unità che è abbinata a un cambio automatico a 7 rapporti. Consumi ed emissioni pari a 7,6 litri per 100 km e 177 g/km di CO2. La versione GPL eroga invece 154 CV, mentre per quanto riguarda consumi ed emissioni, il dato dichiarato è di 9,2 litri per 100 km e 156 g/km di CO2.

DR 6 Stilnovo

DR 6 Stilnovo

Il secondo modello della gamma Stilnovo è più grande e misura 4.515 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza, con un passo di 2.656 mm. Esteticamente si nota la parentela con la DR5 Stilnovo, sopratutto davanti dove troviamo sempre un'ampia griglia e fari allungati dalle forme sottili. In questo caso, il bagagliaio varia da 475 a 1.415 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Abitacolo moderno, con uno schermo per la strumentazione da 10 pollici in posizione leggermente rialzata, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display touch da 12,3 pollici.

Sul tunnel centrale ci sono il selettore della trasmissione automatica, due portabicchieri e i comandi per impostare le modalità di guida.

DR 6 Stilnovo

DR 6 Stilnovo offre un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata in grado di erogare 180 CV. Il tutto abbinato a un automatico a 7 rapporti. Consumi pari a 8,08 litri per 100 km, con emissioni di 178 g/km di CO2. Il modello bifuel a benzina/GPL vanta invece 178 CV. Per quanto riguarda consumi ed emissioni abbiamo, rispettivamente, 9,4 litri per 100 km e 158 g/km di CO2.

Prezzi

DR 5 Stilnovo 1.4 T-GDI: 25.900 euro

25.900 euro DR 5 Stilnovo 1.4 T-GDI Bifuel Gpl: 27.900 euro

27.900 euro DR 6 Stilnovo 1.5 T-GDI: 30.900 euro

30.900 euro DR 6 Stilnovo 1.5 T-GDI Bifuel Gpl: 32.900 euro

Per il solo mese di giugno, le versioni benzina e bifuel benzina/GPL sono scontate di 2.000 euro (DR 5) e 4.000 euro (DR 6).

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