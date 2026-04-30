Dani Sordo (Hyundai WRC) spiega come affrontare un tornante

Se pensi che per chiudere un tornante stretto basti girare il volante con più forza o tirare la leva del freno a mano a casaccio, sei fuori strada (e rischi pure di andarci per davvero).

Se il tuo obiettivo è quello di essere veloce, conviene ascoltare chi di mestiere fa scivolare una Hyundai tra le rocce e gli alberi del Mondiale Rally: Dani Sordo.

In questo breve tutorial, lo spagnolo ci spiega che la fisica di un tornante è una questione di compromessi tra velocità d'ingresso e trazione in uscita. Ecco i suoi consigli per non perdere tempo (e non spegnere il motore).

La tecnica: entrare veloci, uscire dritti

Il metodo di Sordo è piuttosto lineare, almeno a parole. Si arriva veloci verso l'apice, all'interno della curva, scalando le marce contemporaneamente alla frenata. Proprio a centro curva, quando la velocità scende drasticamente, entra in gioco il freno a mano.

Ma attenzione: non serve per fare scena. Il suo scopo è far ruotare l'auto nel minor spazio possibile. Il vero segreto, però, arriva subito dopo: non appena l'auto è puntata nella direzione giusta, basta derapare! Se continui a scivolare in uscita, perdi trazione, perdi giri motore e, soprattutto, vedi il cronometro scorrere impietoso.

Dani Sordo, pilota Hyundai nel WRC, alla lavagna

Occhio alla frizione (e allo spettacolo)

C’è un errore che molti commettono e che Dani sottolinea: far morire il motore. Quando affronti un tornante lentissimo, la velocità dell'auto arriva quasi a zero; se non sei rapido con la frizione mentre lavori di freno a mano, rischi di restare piantato lì.

E poi c’è la distinzione fondamentale tra spettacolo e prestazione. Sordo è onesto: arrivare scomposti, fare un ''pendolo'' e uscire in derapata selvaggia fa impazzire i tifosi a bordo strada (ed è divertente anche per chi guida, ammettiamolo), ma non serve a fare il tempo. Se vuoi il record nel settore, la pulizia vince sulla scenografia.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/05/2026