La FIA stabilisce i requisiti per i costruttori del WRC27

Ecco doveri e numeri richiesti a chi vorrà entrare nel nuovo campionato Costruttori a partire dalla stagione 2027

Il World Motor Sport Council ha ufficializzato nuovi elementi fondamentali della struttura sportiva del FIA World Rally Championship 2027, confermando l’arrivo di un campionato Costruttori che sostituirà l’attuale titolo riservato ai team ufficiali e definendo in modo preciso chi potrà omologare e gestire le nuove vetture WRC27.

Chi è un “Costruttore” nel nuovo WRC

La FIA introduce per la prima volta una definizione formale di Costruttore, che accorpa sotto un’unica categoria sia i marchi ufficiali sia i tuner che costruiscono e commercializzano vetture da competizione.

Un Costruttore per essere considerato tale dovrà:

progettare e costruire una vettura WRC27;

curarne l’omologazione FIA;

commercializzare auto e componenti collegati.

The World Motor Sport Council has today approved the final elements of the regulatory framework governing the FIA World Rally Championship from 2027 🔧



The approved regulations introduce a formal definition for Constructors, bringing Manufacturer and Tuner entrants under a… pic.twitter.com/SzyXIeGgAY — FIA (@fia) December 10, 2025

Le nuove regole impongono numeri precisi:

minimo 10 unità prodotte entro 24 mesi dalla data di omologazione;

capacità di fornire almeno 10 vetture pronte gara per anno ai clienti;

omologazione valida per 10 anni.

In caso di collaborazione tra due Costruttori su un progetto parzialmente condiviso, i requisiti minimi sulla produzione del modello base possono essere ridotti.

Partecipazione obbligatoria e ingresso graduale nel WRC

La FIA conferma anche un percorso di accesso progressivo alla serie:

l’omologazione verrà concessa solo dopo la registrazione ufficiale al campionato;

nel primo anno, ogni vettura omologata dovrà disputare almeno il 50% degli eventi, con due auto al via di ogni rally;

dal secondo anno, sarà obbligatoria la partecipazione all’intero calendario.

Un passaggio pensato per aumentare il numero di concorrenti stabili nella classe regina e al tempo stesso garantire continuità tecnica e presenza costante.

Le nuove WRC27: telaio spaceframe e componenti Rally2

Il 2027 segnerà l’introduzione delle nuove vetture WRC27, destinate a sostituire le attuali Rally1.

Le principali caratteristiche attese:

telaio spaceframe come nelle attuali Rally1;

utilizzo di motori, sospensioni, trasmissioni e freni derivati dal Rally2, con l’obiettivo di contenere i costi;

regolamento tecnico completamente rinnovato.

Il quadro regolamentare approvato dal WMSC rappresenta secondo la FIA ''una base solida, chiara e di lungo periodo'', pensata per offrire stabilità a costruttori, team e piloti.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/12/2025