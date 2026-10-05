Citroen 2CV si svela un po' di più: ecco lo sguardo della piccola city car

Il Salone di Parigi è oramai alle porte e Citroen continua a condividere piccoli indizi su una delle novità più importanti che vedremo a questo appuntamento. Già perché come sappiamo la casa francese presenterà il concept della nuova Citroen 2CV, una piccola city car elettrica che dovrebbe rientrare nella strategia di Stellantis delle E-Car. Si tratta sostanzialmente di piccole elettriche da proporre sul mercato a prezzi accessibili. Modelli che sono pensati espressamente per l'Europa e che saranno prodotti a partire dal 2028 in Italia, presso lo stabilimento di Pomigliano.

La casa francese ha condiviso quindi un nuovo teaser della 2CV che mostra le forme del faro anteriore, firma luminosa compresa. Inoltre, c'è una data. La presentazione è attesa per l'11 ottobre alle ore 19. Presto, quindi, scopriremo tutti i segreti di questo concept che si preannuncia davvero molto interessante.

Piccola, compatta e accessibile

Dai teaser condivisi fino a questo momento, sembra che il concept rivederà in chiave moderna il design della 2CV originale. Ovviamente poi sarà importante capire quanto del concept vedremo sul modello di serie ma la nuova 2CV sarà un modello molto importante per la strategia di Stellantis in Europa, assieme alle ulteriori E-Car che lancerà su mercato attraverso altri marchi tra cui Fiat.

Delle specifiche tecniche ancora non sappiamo nulla, ma la nuova 2CV sarà uno dei 2 concept che la casa francese porterà a Parigi. Ci sono quindi ancora diverse cose da scoprire per capire esattamente su cosa Citroen sta lavorando. Pare evidente che sta arrivando qualcosa di importante. Citroen vuole quindi introdurre un modello non tanto che guardi al passato dal punto di vista del design ma che come la 2CV originale, renda la mobilita più accessibile dal punto di vista economico.

Non rimane che attendere la presentazione per saperne di più.

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