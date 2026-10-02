Citroen Pawlingo: il concept a misura di quattrozampe

Se condividi la vita con un cane, sai bene che viaggiare insieme non è sempre una passeggiata. Non si tratta solo di trovare il posto per le valigie, ma di garantire comfort e sicurezza a un passeggero decisamente speciale. Proprio da questa esigenza nasce la Citroën Pawlingo, uno studio di fattibilità che esplora come un veicolo commerciale possa trasformarsi nel mezzo di trasporto ideale per i nostri amici a quattro zampe. Il nome? La crasi tra ''paw'' (zampa, in inglese) e il modello su cui il concept è basato: il celebre Citroën Berlingo Van, da cui il prototipo eredita struttura e modularità.

Citroen Pawlingo

L'ansia da trasporto si combatte con i dati

Dietro l'operazione non c'è solo marketing, ma un'analisi ben precisa delle abitudini degli automobilisti. Secondo un'indagine condotta da Citroën, ben il 56% dei proprietari di cani ammette di preoccuparsi costantemente del benessere del proprio animale durante i tragitti in auto.

Un dato che si intreccia con la diffusione sempre più capillare dei servizi professionali di dog walking: in questo ambito, appena il 53% dei clienti si dice convinto che i veicoli usati dai professionisti siano equipaggiati in modo idoneo. È esattamente in questa nicchia che prova a inserirsi la Pawlingo, allestita in collaborazione con l'associazione britannica per la tutela degli animali Blue Cross.

Cuscini Advanced Comfort e telecamere di bordo

All'interno del vano posteriore l'impostazione cambia radicalmente rispetto al modello da lavoro. L'ispirazione arriva dritta dalla filosofia Citroën Advanced Comfort: le quattro cuccette realizzate per i cani utilizzano infatti la stessa schiuma poliuretanica ad alta densità impiegata per i sedili delle vetture stradali del marchio.

Per permetterti di controllare la situazione senza distrarti alla guida, ogni postazione dispone di una telecamera dedicata con streaming in abitacolo. A gestire la temperatura ci pensa invece un impianto di climatizzazione automatica tarato fisso tra i 15 e i 22 gradi Celsius, la finestra termica ottimale indicata dai veterinari per i viaggi su quattro ruote.

Citroen Pawlingo, doccia e asciugamani

Stazione di lavaggio integrata e rampa pieghevole

La dotazione di bordo non si limita alla semplice marcia. Nel vano di carico trovi una vera e propria stazione di lavaggio integrata completa di doccetta, shampoo, balsamo, un set di asciugamani e persino accappatoi ad asciugatura rapida per non allagare l'auto. Tutte le superfici interne sono rivestite in materiali lavabili e idrorepellenti, pensati per resistere a fango e pelo.

Completano il quadro imbragature di sicurezza, guinzagli, un contenitore per i rifiuti e due scatole per i premietti. Per i cani anziani o di piccola taglia è stata inserita anche una rampa pieghevole, utile per evitare salti traumatici e risparmiarsi qualche visita al veterinario.

Un'idea stimolante che per ora resta un prototipo

Nonostante le premesse stuzzicanti e un bacino potenziale enorme, il costruttore ha già chiarito che non ci sono piani per una produzione in serie. Resta comunque un bell'esercizio di stile, capace di dimostrare quanta versatilità si nasconda sotto la carrozzeria di un veicolo commerciale compatto.

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