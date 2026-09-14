Citroen C3, 35 rate da 49 euro: tutti i dettagli del finanziamento

Citroen C3 è un modello di grande successo. La city car è infatti tra i modelli più venduti in assoluto sul mercato italiano e non solamente nel suo segmento. La casa francese la propone con una completa gamma di motorizzazioni che spaziano dal benzina (qui la prova), passando per l'ibrido, fino ad arrivare all'elettrico. In questo modo è possibile accontentare un po' tutte le necessita dei clienti. Per questo mese di settembre 2026, la casa automobilistica propone la C3 con un'offerta finanziamento che prevede uno sconto e rate da appena 49 euro al mese.

Ma c'è di più perché fino a fine mese perché tutte le eventuali opzioni a pagamento, oltre alle altre tinte, saranno scontate del 50%.

Citroen C3, offerta finanziamento: anticipo, rate e interessi

La protagonista dell'offerta è la Citroen C3 con motorizzazione ''Turbo 100 Manuale''. Sotto al cofano troviamo un 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. La city car è proposta nell'allestimento base YOU che non prevede l'infotainment. Al suo posto un supporto per smartphone che permette di trasformare il dispositivo mobile in una sorta di computer di bordo. Prezzo di listino 17.156 euro ma con il finanziamento si scende a 15.556 euro.

Citroen C3 1.2 Pure Tech Max: la prova della citycar con motore benzina

Con 6.416 euro di anticipo, sarà possibile portarsi a casa la Citroen C3 con 35 rate da 49 euro. Prevista poi una maxi rata finale pari al Valore Garantito Futuro di 9.409 euro. Di seguito le complete specifiche del finanziamento come riportato sul sito della casa automobilistica. L'offerta è valida solo in caso di permuta/rottamazione.

Promo su C3 Turbo 100 YOU: Prezzo Listino (IVA, messa su strada incluse e servizio OIL CARE incluse; IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 17.156 euro. Prezzo Promo 15.556 euro. (oppure 15.556 euro oltre oneri finanziari, solo con finanziamento SimplyDrive Promo). Anticipo 6.416 euro - Importo Totale del Credito 9.410 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.148,68 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 1.149,88 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 24,58 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 49 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 9.409,1 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,5%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata in caso di permuta/rottamazione per contratti stipulati e immatricolazioni fino al 30 Settembre 2026.

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