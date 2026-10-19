Auto cinesi, i difetti più segnalati: cosa dicono i reclami di Chezhiwang nel 2026

J.D. Power interroga campioni di proprietari. Chezhiwang (车质网), invece, raccoglie le proteste spontanee: è il principale portale cinese dove gli automobilisti segnalano difetti e disservizi, e i costruttori rispondono pubblicamente. È una fotografia meno ''statistica'' ma molto concreta di ciò che non funziona.

Un avvertimento prima dei numeri. Il volume dei reclami dipende anche da quante auto si vendono e dalla propensione dei clienti a protestare. Per confrontare modelli diversi è più affidabile il rapporto tra reclami e vendite, che Chezhiwang pubblica ogni trimestre.

Reclami in forte crescita

Tra gennaio e settembre 2026 i reclami hanno superato quota 200.000, il 19,6% in più dell'anno scorso. A settembre i marchi cinesi hanno superato quelli delle joint venture: 14.708 segnalazioni, il 53,6% del totale.

La ricerca annuale: problemi sempre più precoci

La ricerca AQR 2026 di Chezhiwang e Carresearch copre 128 modelli e ha tre conclusioni principali:

La qualità media peggiora. L'indice di qualità è salito a 29,14, il 7% in più (qui più alto significa peggio), soprattutto perché aumenta il numero di problemi.

I difetti arrivano prima. Il primo problema compare in media dopo 7,4 mesi, ancora prima sulle elettriche.

Il software è il punto debole. Motore e cambio migliorano, mentre abitacolo digitale e guida assistita peggiorano. Sulle termiche, i marchi cinesi restano dietro a quelli stranieri proprio sull'abitacolo digitale: aggiornamenti OTA mai arrivati, sistema che si blocca, accensione lenta.

Sulle elettriche, il nuovo studio dedicato a batteria, motore ed elettronica di potenza (i cosiddetti ''tre elettrici'') dà un esito più favorevole. In questi componenti i marchi cinesi fanno meglio di quelli stranieri, anche se il distacco si è ridotto, e le ibride ad autonomia estesa sono la tecnologia con meno problemi.

I casi del 2026

Geely Galaxy Starship 7. A settembre è balzata in testa ai reclami, con segnalazioni moltiplicate per circa 67 rispetto ad agosto. Il motivo principale: caratteristiche diverse da quelle promesse.

GAC Aion. Sulle AION S, S Plus e Y resta frequente il guasto alla batteria di trazione.

Chery Fulwin A9L. A luglio i reclami sono aumentati di 10,5 volte per bolle e crepe nella vernice comparse senza urti.

Tra i più segnalati in assoluto a settembre figuravano gomme che si crepano, sterzo storto e guasti alla centralina del cambio.

Leapmotor B03X (A10), 3/4 anteriore

I modelli con meno reclami: la classifica dei SUV

Nella classifica trimestrale dei SUV più venduti (secondo trimestre 2026), la media è di 51,5 reclami ogni 10.000 auto vendute. In testa c'è la Leapmotor A10, seguita da Changan X5 Plus, Volvo XC70 plug-in e BYD Sealion 05 DM-i. Anche la iCAR V27 è entrata nei primi dieci. BYD ha piazzato 9 modelli in classifica, Geely e Chery 7 ciascuna, mentre FAW Audi non ne ha nessuno.

Pos. Modello (SUV, 2° trimestre 2026) 1 Leapmotor A10 2 Changan X5 Plus 3 Volvo XC70 PHEV 4 BYD Sealion 05 DM-i top 10 iCAR V27

Fonte: Chezhiwang. I valori del rapporto reclami/vendite sono pubblicati solo in forma grafica.

Per confrontare queste segnalazioni con le indagini a campione si vedano la classifica J.D. Power VDS sull'affidabilità nel tempo e quella sulle auto elettriche cinesi. Il quadro d'insieme è nella guida all'affidabilità delle auto cinesi.

FAQ

Cos'è Chezhiwang?

È il principale portale cinese per i reclami degli automobilisti: raccoglie le segnalazioni, le inoltra ai costruttori e pubblica rapporti mensili, trimestrali e annuali.

Quali sono i difetti più comuni delle auto cinesi?

Software di bordo (blocchi, lentezze, aggiornamenti mancati), sistemi di assistenza alla guida, in alcuni casi vernice e batterie, oltre a caratteristiche diverse da quelle pubblicizzate.

Quale SUV ha meno reclami in Cina?

Nel secondo trimestre 2026, la Leapmotor A10, prima nella classifica Chezhiwang del rapporto tra reclami e vendite.

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