J.D. Power China IQS 2026: la classifica della qualità, marchi cinesi davanti per la prima volta

Il J.D. Power China Initial Quality Study è giunto alla ventisettesima edizione. Misura i problemi riscontrati nei primi due-sei mesi di vita su 13.919 auto con motore termico: 131 modelli di 35 marchi. Il 2026 segna un passaggio storico: i marchi cinesi, con 218 PP100 (dovePP100, è l'unità di misura che conta problemi segnalati ogni 100 vetture), hanno superato per la prima volta sia i generalisti internazionali (224) sia i premium (219).
Attenzione al dato generale. Il comunicato in inglese riporta una media di 211 PP100, ma il valore corretto è quello del comunicato cinese: 221 PP100, otto in meno rispetto al 2025. Anche i conti tornano: con tre gruppi tutti tra 218 e 224, la media non può essere 211.
Classifica marchi generalisti (top 10)
Fonte: classifica pubblicata da Toutiao sulla base dei grafici J.D. Power. I primi tre coincidono con il comunicato ufficiale.
|Pos.
|Marchio
|PP100
|Origine
|1
|Dongfeng Honda
|212
|JV giapponese
|2
|Chery
|213
|Cina
|3
|Geely
|214
|Cina
|4
|GAC Honda
|215
|JV giapponese
|5
|Changan
|216
|Cina
|5
|GAC Trumpchi
|216
|Cina
|5
|Jetour
|216
|Cina
|8
|GAC Toyota
|218
|JV giapponese
|9
|Haval
|219
|Cina
|9
|Tank
|219
|Cina
Tra i premium il podio è di Land Rover (200), Cadillac (203) e Volvo (206).
Modelli primi nel segmento
|Costruttore
|Modelli
|Changan
|Eado Plus, CS55 Plus, CS75 Pro
|Chery
|Tiggo 8 Plus, Tiggo 9
|Geely
|Binyue
|GAC Trumpchi
|M6 Pro / M6 Max
|GAC Toyota
|Levin, Highlander
|SAIC Volkswagen
|Passat, Passat Pro, Tharu
|Volvo
|S60, S90
|Altri
|FAW-VW Bora, Lexus NX, Cadillac XT5, Range Rover, Honda Odyssey
Fonte: comunicato J.D. Power.
Perché i marchi cinesi sono migliorati
Secondo Sean Wang, responsabile di J.D. Power China, il salto dei marchi cinesi sulle termiche nasce direttamente da quanto imparato sviluppando auto elettrificate. I problemi meccanici sono in calo. Restano invece in aumento quelli legati all'abitacolo: infotainment, comandi e strumentazione, finiture interne.
Da nuova sì, ma dopo?
La qualità iniziale racconta solo i primi mesi. Per sapere come invecchiano queste auto bisogna guardare la classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo, dove i rapporti di forza cambiano. Il quadro completo è nella nostra guida all'affidabilità delle auto cinesi.
FAQ
Chi ha vinto la J.D. Power China IQS 2026?
Land Rover tra i premium (200 PP100), Dongfeng Honda tra i generalisti (212) e Chery tra i marchi cinesi (213).
Qual è la media della IQS 2026?
221 problemi ogni 100 auto, otto in meno rispetto al 2025.
Perché Xpeng non è nella classifica IQS?
Perché la IQS valuta solo auto con motore termico; Xpeng produce solo elettriche ed è valutata nella NEV-IQS.
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Fondatore, editore, direttore. Dalla finanza al giornalismo, prima nei mensili classici specializzati, poi nel digitale: MotorBox è una creatura tutta sua ed esiste dal ’97, la preistoria di ogni magazine online. Mario è il leader nel lavoro, ma anche quando è tempo di scherzare: un matrimonio e due bambini da allevare non gli hanno fatto perdere lo spirito del ragazzino. Poco tempo per scrivere in prima persona, ma quando serve la sua penna è ancora tra le più eleganti e competenti della scena auto-moto. Creativo ed eclettico, le sue mani passano dalla tastiera del PC alle viscere della sua Jeep Wagoneer o delle sue moto storiche, fino agli strumenti con cui realizza gli oggetti e i mobili che disegna.