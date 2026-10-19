J.D. Power China IQS 2026: la classifica della qualità, marchi cinesi davanti per la prima volta

Il J.D. Power China Initial Quality Study è giunto alla ventisettesima edizione. Misura i problemi riscontrati nei primi due-sei mesi di vita su 13.919 auto con motore termico: 131 modelli di 35 marchi. Il 2026 segna un passaggio storico: i marchi cinesi, con 218 PP100 (dovePP100, è l'unità di misura che conta problemi segnalati ogni 100 vetture), hanno superato per la prima volta sia i generalisti internazionali (224) sia i premium (219).

Attenzione al dato generale. Il comunicato in inglese riporta una media di 211 PP100, ma il valore corretto è quello del comunicato cinese: 221 PP100, otto in meno rispetto al 2025. Anche i conti tornano: con tre gruppi tutti tra 218 e 224, la media non può essere 211.

Classifica marchi generalisti (top 10)

Fonte: classifica pubblicata da Toutiao sulla base dei grafici J.D. Power. I primi tre coincidono con il comunicato ufficiale.

Pos. Marchio PP100 Origine 1 Dongfeng Honda 212 JV giapponese 2 Chery 213 Cina 3 Geely 214 Cina 4 GAC Honda 215 JV giapponese 5 Changan 216 Cina 5 GAC Trumpchi 216 Cina 5 Jetour 216 Cina 8 GAC Toyota 218 JV giapponese 9 Haval 219 Cina 9 Tank 219 Cina

Tra i premium il podio è di Land Rover (200), Cadillac (203) e Volvo (206).

CHERY TIGGO 8

Modelli primi nel segmento

Costruttore Modelli Changan Eado Plus, CS55 Plus, CS75 Pro Chery Tiggo 8 Plus, Tiggo 9 Geely Binyue GAC Trumpchi M6 Pro / M6 Max GAC Toyota Levin, Highlander SAIC Volkswagen Passat, Passat Pro, Tharu Volvo S60, S90 Altri FAW-VW Bora, Lexus NX, Cadillac XT5, Range Rover, Honda Odyssey

Fonte: comunicato J.D. Power.

Perché i marchi cinesi sono migliorati

Secondo Sean Wang, responsabile di J.D. Power China, il salto dei marchi cinesi sulle termiche nasce direttamente da quanto imparato sviluppando auto elettrificate. I problemi meccanici sono in calo. Restano invece in aumento quelli legati all'abitacolo: infotainment, comandi e strumentazione, finiture interne.

Da nuova sì, ma dopo?

La qualità iniziale racconta solo i primi mesi. Per sapere come invecchiano queste auto bisogna guardare la classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo, dove i rapporti di forza cambiano. Il quadro completo è nella nostra guida all'affidabilità delle auto cinesi.

FAQ

Chi ha vinto la J.D. Power China IQS 2026?

Land Rover tra i premium (200 PP100), Dongfeng Honda tra i generalisti (212) e Chery tra i marchi cinesi (213).

Qual è la media della IQS 2026?

221 problemi ogni 100 auto, otto in meno rispetto al 2025.

Perché Xpeng non è nella classifica IQS?

Perché la IQS valuta solo auto con motore termico; Xpeng produce solo elettriche ed è valutata nella NEV-IQS.

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