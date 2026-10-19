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J.D. Power China IQS 2026: la classifica della qualità, marchi cinesi davanti per la prima volta

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18 fa - J.D. Power China IQS 2026: la classifica della qualità, marchi cinesi davanti per la prima volta

Classifica J.D. Power China IQS 2026: Chery, Geely e Changan battono i generalisti internazionali nella qualità delle auto nuove
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Il J.D. Power China Initial Quality Study è giunto alla ventisettesima edizione. Misura i problemi riscontrati nei primi due-sei mesi di vita su 13.919 auto con motore termico: 131 modelli di 35 marchi. Il 2026 segna un passaggio storico: i marchi cinesi, con 218 PP100 (dovePP100, è l'unità di misura che conta problemi segnalati ogni 100 vetture), hanno superato per la prima volta sia i generalisti internazionali (224) sia i premium (219).

Attenzione al dato generale. Il comunicato in inglese riporta una media di 211 PP100, ma il valore corretto è quello del comunicato cinese: 221 PP100, otto in meno rispetto al 2025. Anche i conti tornano: con tre gruppi tutti tra 218 e 224, la media non può essere 211.

Classifica marchi generalisti (top 10)

Fonte: classifica pubblicata da Toutiao sulla base dei grafici J.D. Power. I primi tre coincidono con il comunicato ufficiale.

Pos.MarchioPP100Origine
1Dongfeng Honda212JV giapponese
2Chery213Cina
3Geely214Cina
4GAC Honda215JV giapponese
5Changan216Cina
5GAC Trumpchi216Cina
5Jetour216Cina
8GAC Toyota218JV giapponese
9Haval219Cina
9Tank219Cina

Tra i premium il podio è di Land Rover (200), Cadillac (203) e Volvo (206).

CHERY TIGGO 8

Modelli primi nel segmento

CostruttoreModelli
ChanganEado Plus, CS55 Plus, CS75 Pro
CheryTiggo 8 Plus, Tiggo 9
GeelyBinyue
GAC TrumpchiM6 Pro / M6 Max
GAC ToyotaLevin, Highlander
SAIC VolkswagenPassat, Passat Pro, Tharu
VolvoS60, S90
AltriFAW-VW Bora, Lexus NX, Cadillac XT5, Range Rover, Honda Odyssey

Fonte: comunicato J.D. Power.

Perché i marchi cinesi sono migliorati

Secondo Sean Wang, responsabile di J.D. Power China, il salto dei marchi cinesi sulle termiche nasce direttamente da quanto imparato sviluppando auto elettrificate. I problemi meccanici sono in calo. Restano invece in aumento quelli legati all'abitacolo: infotainment, comandi e strumentazione, finiture interne.

Da nuova sì, ma dopo?

La qualità iniziale racconta solo i primi mesi. Per sapere come invecchiano queste auto bisogna guardare la classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo, dove i rapporti di forza cambiano. Il quadro completo è nella nostra guida all'affidabilità delle auto cinesi.

FAQ

Chi ha vinto la J.D. Power China IQS 2026?
Land Rover tra i premium (200 PP100), Dongfeng Honda tra i generalisti (212) e Chery tra i marchi cinesi (213).

Qual è la media della IQS 2026?
221 problemi ogni 100 auto, otto in meno rispetto al 2025.

Perché Xpeng non è nella classifica IQS?
Perché la IQS valuta solo auto con motore termico; Xpeng produce solo elettriche ed è valutata nella NEV-IQS.

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Mario Cornicchia
Fondatore, editore, direttore. Dalla finanza al giornalismo, prima nei mensili classici specializzati, poi nel digitale: MotorBox è una creatura tutta sua ed esiste dal ’97, la preistoria di ogni magazine online. Mario è il leader nel lavoro, ma anche quando è tempo di scherzare: un matrimonio e due bambini da allevare non gli hanno fatto perdere lo spirito del ragazzino. Poco tempo per scrivere in prima persona, ma quando serve la sua penna è ancora tra le più eleganti e competenti della scena auto-moto. Creativo ed eclettico, le sue mani passano dalla tastiera del PC alle viscere della sua Jeep Wagoneer o delle sue moto storiche, fino agli strumenti con cui realizza gli oggetti e i mobili che disegna.

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