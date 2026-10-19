Auto elettriche cinesi, quanto sono affidabili? La classifica J.D. Power NEV-IQS 2026

Le elettriche cinesi hanno più problemi delle termiche? A guardare la media sì, ma il dato va letto bene. La J.D. Power China NEV-IQS 2026 si basa su 21.177 proprietari di auto elettriche e plug-in acquistate tra maggio e dicembre 2025, che valuta in base ai PP100, cioè problemi segnalati ogni 100 vetture: più il numero è basso, meglio è.

La media è di 231 PP100, cinque in più del 2025, ma la crescita dei difetti veri e propri si è fermata a zero. Quasi il 70% delle segnalazioni riguarda la progettazione: comandi poco intuitivi, funzioni che non fanno ciò che il cliente si aspetta, software macchinoso.

Le startup elettriche migliorano

Le startup elettriche cinesi, come NIO, Xiaomi, Li Auto, Xpeng e Leapmotor, sono state l'unico gruppo a ridurre i problemi, migliorando insieme qualità e design. Per tutti gli altri gruppi il design è migliorato, ma la qualità è sotto pressione. Un altro dato rassicura chi teme per batterie e ricarica: i problemi tipici delle elettriche valgono appena il 9% del totale.

Modelli primi nel segmento

Segmento Modello PP100 (media segmento) BEV piccola Wuling Hongguang MINI 4 porte n.d. BEV berlina compatta Geely Xingyuan n.d. BEV SUV compatto Deepal S05 n.d. BEV berlina media NIO ET5/ET5T 211 (225) BEV SUV medio Luxeed R7 217 (232) BEV berlina grande Xiaomi SU7 193 BEV SUV grande Xiaomi YU7 204 BEV premium NIO ES8 n.d. PHEV berlina Geely Galaxy Xingyao 8 n.d. PHEV/REEV SUV compatto Chery Fulwin T9 n.d. PHEV SUV medio WEY Lanshan n.d. REEV SUV medio AITO M5 n.d. PHEV SUV premium AITO M9 n.d. PHEV MPV Voyah Dreamer n.d.

Xpeng G6 2026, la prova su strada

E Xpeng?

Xpeng non ha vinto alcun segmento, ma ha un dato pubblico. Tra i SUV elettrici medi la G6 ha ottenuto 224 PP100, meglio della media di segmento (232), dietro a Luxeed R7 (217) e BYD Yuan Plus (222). Nello stesso studio, tra le berline elettriche medie, BYD Seal 06 GT (218) e Tesla Model 3 (219) hanno fatto meglio della media di segmento. J.D. Power non pubblica una classifica per marca delle elettriche.

I clienti giovani sono i più severi

I nati dopo il 2000 sono ormai il 9% degli acquirenti e segnalano 259 PP100, il 12% sopra la media. Le loro lamentele riguardano soprattutto tecnologia di bordo, sensazioni di guida e ricarica.

Per il confronto con le termiche si veda la classifica J.D. Power IQS 2026. Il quadro completo è nella guida all'affidabilità delle auto cinesi.

FAQ

Le auto elettriche cinesi sono affidabili?

I difetti veri e propri non sono aumentati nel 2026. La media di 231 PP100 è dovuta per quasi il 70% a problemi di progettazione e facilità d'uso.

Qual è la migliore elettrica cinese per qualità?

Dipende dal segmento. Tra le grandi spiccano Xiaomi SU7 (193 PP100) e YU7 (204), tra le medie NIO ET5/ET5T (211).

Xpeng è affidabile?

L'unico dato pubblico riguarda la G6: 224 PP100, meglio della media del suo segmento (232).

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