Auto elettriche cinesi, quanto sono affidabili? La classifica J.D. Power NEV-IQS 2026

Le elettriche cinesi hanno più problemi delle termiche? A guardare la media sì, ma il dato va letto bene. La J.D. Power China NEV-IQS 2026 si basa su 21.177 proprietari di auto elettriche e plug-in acquistate tra maggio e dicembre 2025, che valuta in base ai PP100, cioè problemi segnalati ogni 100 vetture: più il numero è basso, meglio è.
La media è di 231 PP100, cinque in più del 2025, ma la crescita dei difetti veri e propri si è fermata a zero. Quasi il 70% delle segnalazioni riguarda la progettazione: comandi poco intuitivi, funzioni che non fanno ciò che il cliente si aspetta, software macchinoso.
Le startup elettriche migliorano
Le startup elettriche cinesi, come NIO, Xiaomi, Li Auto, Xpeng e Leapmotor, sono state l'unico gruppo a ridurre i problemi, migliorando insieme qualità e design. Per tutti gli altri gruppi il design è migliorato, ma la qualità è sotto pressione. Un altro dato rassicura chi teme per batterie e ricarica: i problemi tipici delle elettriche valgono appena il 9% del totale.
Modelli primi nel segmento
|Segmento
|Modello
|PP100 (media segmento)
|BEV piccola
|Wuling Hongguang MINI 4 porte
|n.d.
|BEV berlina compatta
|Geely Xingyuan
|n.d.
|BEV SUV compatto
|Deepal S05
|n.d.
|BEV berlina media
|NIO ET5/ET5T
|211 (225)
|BEV SUV medio
|Luxeed R7
|217 (232)
|BEV berlina grande
|Xiaomi SU7
|193
|BEV SUV grande
|Xiaomi YU7
|204
|BEV premium
|NIO ES8
|n.d.
|PHEV berlina
|Geely Galaxy Xingyao 8
|n.d.
|PHEV/REEV SUV compatto
|Chery Fulwin T9
|n.d.
|PHEV SUV medio
|WEY Lanshan
|n.d.
|REEV SUV medio
|AITO M5
|n.d.
|PHEV SUV premium
|AITO M9
|n.d.
|PHEV MPV
|Voyah Dreamer
|n.d.
Xpeng G6 2026, la prova su strada
E Xpeng?
Xpeng non ha vinto alcun segmento, ma ha un dato pubblico. Tra i SUV elettrici medi la G6 ha ottenuto 224 PP100, meglio della media di segmento (232), dietro a Luxeed R7 (217) e BYD Yuan Plus (222). Nello stesso studio, tra le berline elettriche medie, BYD Seal 06 GT (218) e Tesla Model 3 (219) hanno fatto meglio della media di segmento. J.D. Power non pubblica una classifica per marca delle elettriche.
I clienti giovani sono i più severi
I nati dopo il 2000 sono ormai il 9% degli acquirenti e segnalano 259 PP100, il 12% sopra la media. Le loro lamentele riguardano soprattutto tecnologia di bordo, sensazioni di guida e ricarica.
Per il confronto con le termiche si veda la classifica J.D. Power IQS 2026. Il quadro completo è nella guida all'affidabilità delle auto cinesi.
FAQ
Le auto elettriche cinesi sono affidabili?
I difetti veri e propri non sono aumentati nel 2026. La media di 231 PP100 è dovuta per quasi il 70% a problemi di progettazione e facilità d'uso.
Qual è la migliore elettrica cinese per qualità?
Dipende dal segmento. Tra le grandi spiccano Xiaomi SU7 (193 PP100) e YU7 (204), tra le medie NIO ET5/ET5T (211).
Xpeng è affidabile?
L'unico dato pubblico riguarda la G6: 224 PP100, meglio della media del suo segmento (232).
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Fondatore, editore, direttore. Dalla finanza al giornalismo, prima nei mensili classici specializzati, poi nel digitale: MotorBox è una creatura tutta sua ed esiste dal ’97, la preistoria di ogni magazine online. Mario è il leader nel lavoro, ma anche quando è tempo di scherzare: un matrimonio e due bambini da allevare non gli hanno fatto perdere lo spirito del ragazzino. Poco tempo per scrivere in prima persona, ma quando serve la sua penna è ancora tra le più eleganti e competenti della scena auto-moto. Creativo ed eclettico, le sue mani passano dalla tastiera del PC alle viscere della sua Jeep Wagoneer o delle sue moto storiche, fino agli strumenti con cui realizza gli oggetti e i mobili che disegna.