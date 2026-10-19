Quanto durano le auto cinesi? La classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo

Comprare un'auto che non dà problemi da nuova è una cosa. Ritrovarsela senza grane dopo tre o quattro anni è un'altra. È proprio questo che misura la J.D. Power China Vehicle Dependability Study.
Lo studio raccoglie le segnalazioni di 11.119 proprietari di auto termiche con 13-48 mesi di vita, su 109 modelli di 34 marchi, e conta i problemi degli ultimi sei mesi, misurandoli in PP100, cioè problemi segnalati ogni 100 vetture: più il numero è basso, meglio è, ca va sans dire.
Il quadro generale
Dopo tre anni consecutivi di peggioramento, la media scende a 192 PP100, 5,3 in meno su base annua. Il confronto per gruppi, però, è meno favorevole ai cinesi rispetto alla qualità iniziale: i premium si fermano a 183 PP100, i generalisti internazionali a 191, i marchi cinesi a 201.
Classifica marchi generalisti (top 11)
Fonte: classifica pubblicata da Ifeng. Il podio e i punteggi dei marchi cinesi coincidono con il comunicato ufficiale.
|Pos.
|Marchio
|PP100
|Origine
|1
|FAW Toyota
|167
|JV giapponese
|2
|GAC Toyota
|173
|JV giapponese
|3
|Changan Ford
|178
|JV americana
|4
|Chery
|181
|Cina
|5
|SAIC Volkswagen
|182
|JV tedesca
|6
|Buick
|184
|JV americana
|7
|GAC Honda
|185
|JV giapponese
|8
|Hongqi
|186
|Cina
|8
|GAC Trumpchi
|186
|Cina
|10
|Kia
|194
|Corea
|11
|Dongfeng Nissan
|195
|JV giapponese (= media)
Tra i premium: Land Rover 167, Porsche 179, BMW 181.
Modelli primi nel segmento
Ecco i 14 modelli premiati nei rispettivi segmenti:
Chery Tiggo 7/7 Plus e Tiggo 8 Pro;
Toyota Camry e Wildlander;
Land Rover Discovery Sport e Range Rover;
Changan Eado Plus, Mercedes Classe C, Nissan Sylphy Classic, Toyota Corolla, Volvo S90, Lexus RX, Ford Edge/Edge L e Buick GL8.
I modelli di marchi cinesi sono tre: due Chery e una Changan.
Il quarto anno è quello critico
Il dato più utile per chi tiene la macchina a lungo è questo: dopo il terzo anno i problemi aumentano di 47 PP100 rispetto al periodo tra secondo e terzo anno. Crescono soprattutto rumori e fruscii, oltre ai difetti di carrozzeria, infotainment e motore. Secondo J.D. Power il peggioramento è più marcato per i generalisti, mentre i premium restano sotto la media.
Meccanica promossa, software rimandato
Nell'arco di cinque anni il peso dei problemi a motore e cambio è sceso dal 9,5% al 6,0% del totale. L'infotainment è salito al 15,9% ed è la prima voce di lamentela da tre anni consecutivi. Gli ADAS valgono l'8,6%, con la crescita più forte di tutte le categorie. C'è anche un paradosso: sulle auto che hanno ricevuto aggiornamenti OTA i problemi a riconoscimento vocale, navigatore e Bluetooth aumentano invece di diminuire. Il quadro complessivo è nella guida all'affidabilità delle auto cinesi.
FAQ
Le auto cinesi durano meno delle europee e giapponesi?
Secondo la VDS 2026, dopo 13-48 mesi i marchi cinesi segnano 201 problemi ogni 100 auto, contro 191 dei generalisti internazionali e 183 dei premium.
Qual è il marchio cinese più affidabile nel tempo?
Chery, con 181 PP100, seguita da Hongqi e GAC Trumpchi a 186.
Dopo quanti anni aumentano i problemi?
Nel passaggio dal terzo al quarto anno, quando i problemi crescono di 47 PP100.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Fondatore, editore, direttore. Dalla finanza al giornalismo, prima nei mensili classici specializzati, poi nel digitale: MotorBox è una creatura tutta sua ed esiste dal ’97, la preistoria di ogni magazine online. Mario è il leader nel lavoro, ma anche quando è tempo di scherzare: un matrimonio e due bambini da allevare non gli hanno fatto perdere lo spirito del ragazzino. Poco tempo per scrivere in prima persona, ma quando serve la sua penna è ancora tra le più eleganti e competenti della scena auto-moto. Creativo ed eclettico, le sue mani passano dalla tastiera del PC alle viscere della sua Jeep Wagoneer o delle sue moto storiche, fino agli strumenti con cui realizza gli oggetti e i mobili che disegna.