Quanto durano le auto cinesi? La classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo

Comprare un'auto che non dà problemi da nuova è una cosa. Ritrovarsela senza grane dopo tre o quattro anni è un'altra. È proprio questo che misura la J.D. Power China Vehicle Dependability Study.

Lo studio raccoglie le segnalazioni di 11.119 proprietari di auto termiche con 13-48 mesi di vita, su 109 modelli di 34 marchi, e conta i problemi degli ultimi sei mesi, misurandoli in PP100, cioè problemi segnalati ogni 100 vetture: più il numero è basso, meglio è, ca va sans dire.

Il quadro generale

Dopo tre anni consecutivi di peggioramento, la media scende a 192 PP100, 5,3 in meno su base annua. Il confronto per gruppi, però, è meno favorevole ai cinesi rispetto alla qualità iniziale: i premium si fermano a 183 PP100, i generalisti internazionali a 191, i marchi cinesi a 201.

Classifica marchi generalisti (top 11)

Fonte: classifica pubblicata da Ifeng. Il podio e i punteggi dei marchi cinesi coincidono con il comunicato ufficiale.

Pos. Marchio PP100 Origine 1 FAW Toyota 167 JV giapponese 2 GAC Toyota 173 JV giapponese 3 Changan Ford 178 JV americana 4 Chery 181 Cina 5 SAIC Volkswagen 182 JV tedesca 6 Buick 184 JV americana 7 GAC Honda 185 JV giapponese 8 Hongqi 186 Cina 8 GAC Trumpchi 186 Cina 10 Kia 194 Corea 11 Dongfeng Nissan 195 JV giapponese (= media)

Tra i premium: Land Rover 167, Porsche 179, BMW 181.

FAWCAR-BESTUNE T90

Modelli primi nel segmento

Ecco i 14 modelli premiati nei rispettivi segmenti:

Chery Tiggo 7/7 Plus e Tiggo 8 Pro;

Toyota Camry e Wildlander;

Land Rover Discovery Sport e Range Rover;

Changan Eado Plus, Mercedes Classe C, Nissan Sylphy Classic, Toyota Corolla, Volvo S90, Lexus RX, Ford Edge/Edge L e Buick GL8.

I modelli di marchi cinesi sono tre: due Chery e una Changan.

Il quarto anno è quello critico

Il dato più utile per chi tiene la macchina a lungo è questo: dopo il terzo anno i problemi aumentano di 47 PP100 rispetto al periodo tra secondo e terzo anno. Crescono soprattutto rumori e fruscii, oltre ai difetti di carrozzeria, infotainment e motore. Secondo J.D. Power il peggioramento è più marcato per i generalisti, mentre i premium restano sotto la media.

Meccanica promossa, software rimandato

Nell'arco di cinque anni il peso dei problemi a motore e cambio è sceso dal 9,5% al 6,0% del totale. L'infotainment è salito al 15,9% ed è la prima voce di lamentela da tre anni consecutivi. Gli ADAS valgono l'8,6%, con la crescita più forte di tutte le categorie. C'è anche un paradosso: sulle auto che hanno ricevuto aggiornamenti OTA i problemi a riconoscimento vocale, navigatore e Bluetooth aumentano invece di diminuire. Il quadro complessivo è nella guida all'affidabilità delle auto cinesi.

FAQ

Le auto cinesi durano meno delle europee e giapponesi?

Secondo la VDS 2026, dopo 13-48 mesi i marchi cinesi segnano 201 problemi ogni 100 auto, contro 191 dei generalisti internazionali e 183 dei premium.

Qual è il marchio cinese più affidabile nel tempo?

Chery, con 181 PP100, seguita da Hongqi e GAC Trumpchi a 186.

Dopo quanti anni aumentano i problemi?

Nel passaggio dal terzo al quarto anno, quando i problemi crescono di 47 PP100.

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