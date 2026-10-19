Affidabilità

Quanto durano le auto cinesi? La classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo

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5 fa - Quanto durano le auto cinesi? La classifica J.D. Power VDS 2026 sull'affidabilità nel tempo

J.D. Power China VDS 2026: marchi cinesi contro generalisti internazionali. Chery prima tra i cinesi. Classifica completa
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Comprare un'auto che non dà problemi da nuova è una cosa. Ritrovarsela senza grane dopo tre o quattro anni è un'altra. È proprio questo che misura la J.D. Power China Vehicle Dependability Study.

Lo studio raccoglie le segnalazioni di 11.119 proprietari di auto termiche con 13-48 mesi di vita, su 109 modelli di 34 marchi, e conta i problemi degli ultimi sei mesi, misurandoli in PP100, cioè problemi segnalati ogni 100 vetture: più il numero è basso, meglio è, ca va sans dire.

Il quadro generale

Dopo tre anni consecutivi di peggioramento, la media scende a 192 PP100, 5,3 in meno su base annua. Il confronto per gruppi, però, è meno favorevole ai cinesi rispetto alla qualità iniziale: i premium si fermano a 183 PP100, i generalisti internazionali a 191, i marchi cinesi a 201.

Classifica marchi generalisti (top 11)

Fonte: classifica pubblicata da Ifeng. Il podio e i punteggi dei marchi cinesi coincidono con il comunicato ufficiale.

Pos.MarchioPP100Origine
1FAW Toyota167JV giapponese
2GAC Toyota173JV giapponese
3Changan Ford178JV americana
4Chery181Cina
5SAIC Volkswagen182JV tedesca
6Buick184JV americana
7GAC Honda185JV giapponese
8Hongqi186Cina
8GAC Trumpchi186Cina
10Kia194Corea
11Dongfeng Nissan195JV giapponese (= media)

Tra i premium: Land Rover 167, Porsche 179, BMW 181.

FAWCAR-BESTUNE T90

Modelli primi nel segmento

Ecco i 14 modelli premiati nei rispettivi segmenti:

  • Chery Tiggo 7/7 Plus e Tiggo 8 Pro;

  • Toyota Camry e Wildlander;

  • Land Rover Discovery Sport e Range Rover;

  • Changan Eado Plus, Mercedes Classe C, Nissan Sylphy Classic, Toyota Corolla, Volvo S90, Lexus RX, Ford Edge/Edge L e Buick GL8.

I modelli di marchi cinesi sono tre: due Chery e una Changan.

Il quarto anno è quello critico

Il dato più utile per chi tiene la macchina a lungo è questo: dopo il terzo anno i problemi aumentano di 47 PP100 rispetto al periodo tra secondo e terzo anno. Crescono soprattutto rumori e fruscii, oltre ai difetti di carrozzeria, infotainment e motore. Secondo J.D. Power il peggioramento è più marcato per i generalisti, mentre i premium restano sotto la media.

Meccanica promossa, software rimandato

Nell'arco di cinque anni il peso dei problemi a motore e cambio è sceso dal 9,5% al 6,0% del totale. L'infotainment è salito al 15,9% ed è la prima voce di lamentela da tre anni consecutivi. Gli ADAS valgono l'8,6%, con la crescita più forte di tutte le categorie. C'è anche un paradosso: sulle auto che hanno ricevuto aggiornamenti OTA i problemi a riconoscimento vocale, navigatore e Bluetooth aumentano invece di diminuire. Il quadro complessivo è nella guida all'affidabilità delle auto cinesi.

FAQ

Le auto cinesi durano meno delle europee e giapponesi?
Secondo la VDS 2026, dopo 13-48 mesi i marchi cinesi segnano 201 problemi ogni 100 auto, contro 191 dei generalisti internazionali e 183 dei premium.

Qual è il marchio cinese più affidabile nel tempo?
Chery, con 181 PP100, seguita da Hongqi e GAC Trumpchi a 186.

Dopo quanti anni aumentano i problemi?
Nel passaggio dal terzo al quarto anno, quando i problemi crescono di 47 PP100.

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Mario Cornicchia
Mario Cornicchia
Fondatore, editore, direttore. Dalla finanza al giornalismo, prima nei mensili classici specializzati, poi nel digitale: MotorBox è una creatura tutta sua ed esiste dal ’97, la preistoria di ogni magazine online. Mario è il leader nel lavoro, ma anche quando è tempo di scherzare: un matrimonio e due bambini da allevare non gli hanno fatto perdere lo spirito del ragazzino. Poco tempo per scrivere in prima persona, ma quando serve la sua penna è ancora tra le più eleganti e competenti della scena auto-moto. Creativo ed eclettico, le sue mani passano dalla tastiera del PC alle viscere della sua Jeep Wagoneer o delle sue moto storiche, fino agli strumenti con cui realizza gli oggetti e i mobili che disegna.

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