Chevrolet Corvette: sai che cosa c'è nel magico pacchetto Z51?

Scopri tutti i segreti del pacchetto prestazioni Z51 per la Chevrolet Corvette C8 2026. Il prezzo (USA) e come cambia la Stingray

Parlando della Chevrolet Corvette C8, le varianti sono numerose: si va dalla Stingray fino alle versioni decisamente più cattive come la Z06, la ZR1, la velocissima ZR1X, e l'ibrida E-Ray (che nel 2027 dovrebbe lasciare il posto allla Grand Sport X).

La Stingray, di fatto, è il modello base, anche se già offre di serie un V8 da 6,2 litri e 490 CV. Per permetterti di sfruttare al meglio cotanto motore, per la sola Stingray, è proposto un pacchetto chiamato Z51, che i bene informati associano a caratteristiche di guida decisamente più dinamiche. Ma di cosa si tratta esattamente?

Al volante della Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible

Un po' di storia: dai dolori lombari all'equilibrio moderno

Z51 è un codice storico, nato nell'ormai lontano 1984 con la generazione C4. Quando debuttò costava appena 470 dollari e includeva ammortizzatori Bilstein, molle più rigide e barre antirollio maggiorate, il tutto abbinato a pneumatici Goodyear Eagle GT.

Il risultato? Tra le curve la Corvette faceva segnare un'accelerazione laterale pazzesca per l'epoca (0,95 g), ma usarla nel traffico o sui tombini era un supplizio, dicono.

In Chevrolet ascoltarono le lamentele dei clienti (e dei loro ortopedici) e già dal 1985 ammorbidirono la taratura di molle e ammortizzatori per renderla più civile.

Il pacchetto è rimasto una costante sulle generazioni C5 e C6, fino a quando nel 2010 non è stato temporaneamente pensionato per fare spazio alla Corvette Grand Sport (una versione che, tra l'altro, tornerà nel 2027 con l'obiettivo di offrire il massimo del divertimento senza prosciugare il portafoglio).

Lo Z51 è poi ricomparso nel 2014 con la C7, portando in dote chicche come il Magnetic Ride Control opzionale, la lubrificazione a carter secco e sistemi di raffreddamento extra per cambio e differenziale.

Insomma, una lunga evoluzione per arrivare a quello che rappresenta oggi sulla C8: il modo migliore per trasformare una gran turismo americana in un'arma da pista seria e sfruttabile.

Chevrolet Corvette C8 Stingray Coupé e Convertible

Cosa compri e quanto ti costa (negli USA)

Nel pacchetto Z51 sono inclusi freni Brembo specifici, sospensioni sportive, uno scarico più aperto, il differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico (eLSD), un rapporto al ponte più corto e un sistema di raffreddamento potenziato per affrontare serenamente gli strapazzi dei track day.

Le sospensioni di questo pacchetto, in particolare, hanno le ghiere filettate che ti permettono di regolare manualmente l'altezza da terra, per decidere se assecondare i cordoli in circuito o digerire l'asfalto delle strade normali.

E poi c'è la questione motore: lo scarico sportivo incluso non fa solo più rumore, ma regala anche qualche cavallo in più, portando il totale a 495 CV e 637 Nm di coppia.

Esteticamente riconosci le Stingray Z51 per lo splitter anteriore, per il logo Z51 sulle pinze dei freni e per lo spoiler posteriore, oltre che per i cerchi differenziati (19 pollici davanti e 20 dietro), che calzano pneumatici estivi Michelin Pilot Sport 4S run-flat.

Il pacchetto Z51 è insomma un aggiornamento tecnico che bada decisamente al sodo e consente di sfruttare al meglio le doti della Stingray. Il tutto a un prezzo decisamente contenuto, almeno per i criteri europei: negli USA si parla di 6.345 dollari. Che in Italia si traducono in... zero spaccato, visto che le auto distribuite dall'importatore ufficiale Cavauto ne sono provviste di serie.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2026