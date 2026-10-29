Batterie allo stato solido, l'obiettivo di CATL: si punta ai 500 Wh/kg

CATL sta facendo un nuovo passo avanti nello sviluppo delle sue batterie allo stato solido. Secondo quanto riporta la stampa cinese, l'azienda avrebbe portato lo sviluppo delle sue batterie allo stato solido da una piattaforma di validazione da 10 Ah a prove su campioni da 20 Ah. L'obiettivo rimane che di riuscire ad avviare una produzione in piccoli lotti di batterie dotate di tale tecnologia entro il 2027. La produzione su larga scala, invece, sarebbe prevista nel 2030.

Lo sviluppo va avanti

Il team di CATL che lavora su tali accumulatori conta circa 1.000 persone. Il programma di sviluppo prevede di arrivare a raggiungere una densità energetica di circa 500 Wh/kg. Non è ancora chiaro, però, se questo valore sarà anche quello delle batterie di produzione o solo dei campioni da laboratorio. Non sappiamo nemmeno quali potrebbero essere le case automobilistiche interessate alle batterie allo stato solido di CATL ma l'azienda cinese ha molti clienti e quindi è possibile che un po' tutti possano essere potenzialmente interessati a eventuali test.

Ancora diverse sfide da superare

CATL è sempre stata molto realista sullo sviluppo di tale tecnologia, affermando più volte che per una vera disponibilità di massima bisognerà attendere almeno il 2030. Prima, l'eventuale disponibilità di queste batterie sarà limitata a pochi modelli premium.

Batterie stato solido

Il presidente Robin Zeng aveva precedentemente valutato la tecnologia delle batterie allo stato solido di CATL al livello 4 su una scala di 9 livelli. Ci sono infatti ancora diversi ostacoli da superare e non solo quelli legati alla chimica delle celle. Vanno rivisti e affinati anche i processi produttivi. CATL non ha fretta e vuole fare le cose per bene. Altre aziende hanno annunciato tempistiche più strette ma sono tutte da verificare. Vero è che sono già in corso test su strada ma per una vera disponibilità ci vorrà ancora diverso tempo.

Le attuali batterie hanno ancora molto da dire

Sulla carta, le batterie allo stato solido permetteranno importanti passi avanti in termini di autonomia e ricarica. Tuttavia, la tecnologia delle attuali batterie non è certo al limite dello sviluppo. I progressi continuano e anno dopo anno migliorano, offrendo densità energetiche sempre maggiori e importanti progressi pure nella ricarica.

Le batterie allo stato solido sono quindi un progetto a lungo termine e non è affatto detto che soprattutto all'inizio vadano a soppiantare le batterie ''tradizionali'' visto quanto stanno migliorando. Come al solito, seguiremo da vicino lo sviluppo di tale nuova tecnologia.

Fonte: CarNewsChina

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