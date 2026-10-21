Così CATL vuole elettrificare i camion pesanti: addio al diesel

I camion elettrici? CATL ha presentato la tecnologia che chiama ''Dual-Electric Range Extender'' che punta a eliminare l'ansia da autonomia. Nonostante nel nome troviamo la parola ''Range Extender'', in realtà non c'è alcun motore benzina con funzione di generatore per alimentare la batteria. Come funziona allora?

Una seconda batteria come Range Extender

I dati mostrano che il tasso di penetrazione dei camion pesanti elettrici in Cina è salito dal 5,2% nel 2022 al 50,28% nel settembre 2026. Inoltre, oltre 430.000 camion pesanti elettrici sono già alimentati da batterie CATL, rappresentando oltre il 70% del mercato mondiale. Il mercato è quindi in forte crescita e CATL vuole rendere questi mezzi ancora più performanti, azzerando l'ansia da autonomia.

Il sistema Dual-Electric Range Extender utilizza un'architettura ''A+B''. In pratica, il camion elettrico dispone di una batteria sostituibile con capacità di 432 kWh o 513 kWh che si può avere anche attraverso un leasing. C'è poi un secondo accumulatore fisso da 77 kWh che funziona come Range Extender. Insomma, funziona come un sorta di alimentazione di riserva.

La batteria principale potrà quindi essere ''spremuta'' a fondo senza problemi, dato che anche arrivando al 5% della carica, poi entrerà in funzione la seconda batteria Range Extender. Nessun rischio, quindi, di rimanere fermi. Inoltre, l'accumulatore principale scarico può essere sostituito in appena 5 minuti con uno carico da una stazione per il battery swap compatibile. Questo approccio, punta a eguagliare l'efficienza operativa dei camion diesel, riducendo contestualmente il costo totale di proprietà.

Camion elettrici CATL, battery swap

Per supportare il ''Dual-Electric Range Extender'', CATL sta espandendo la sua rete di stazioni per la sostituzione batterie ''QiJi''. Inoltre, ha standardizzato i pacchi batteria in due dimensioni: il 260# (432 kWh) per veicoli con passo di 3.800 mm e il 300# (513 kWh) per veicoli con passo di 4.200 mm.

A breve termine, l'azienda cinese punta ad avere 900 stazioni per il battery swap entro la fine del 2026, 2.000 entro il 2027, con un obiettivo di lungo termine di 10.000 stazioni. CATL ha già firmato accordi con 14 importanti partner, tra cui SF Express, ZTO Express e YTO Express, con un volume iniziale di ordini pari a 13.000 unità. In Cina, il mercato dell'elettrico si muove rapidamente e non riguarda solo le auto ma pure i veicoli commerciali e i camion pesanti.

Fonte: CarNewsChina

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