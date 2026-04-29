Taglio delle accise, si valuta una nuova proroga ma più breve: sconto più ampio per il diesel

Si sta avvicinando rapidamente la scadenza del bonus del taglio delle accise, misura introdotta dal Governo per ridurre la pressione sulle famiglie italiane e non solo dovuta all'aumento dei prezzi di benzina e diesel a causa dello scoppio della guerra in Iran. Trovare le risorse per un'ulteriore proroga non è facile e il Governo sta lavorando in diverse direzioni. Nel Consiglio dei Ministri di ieri, non è stata ancora presa una decisione. Tuttavia, nella successiva conferenza stampa, la Presidente Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni che aiutano a capire quale potrebbe essere l'orientamento del Governo.

Rifornimento benzina

Si sta valutando una nuova proroga ma....

A quanto pare, si sta effettivamente valutando una nuova proroga del taglio delle accise che scadrà il primo maggio. Tuttavia ci potrebbero essere delle importanti differenze. La prima riguarda la durata. Pare che potrebbe essere più breve delle precedenti. Circolano voci di una proroga di 15 giorni. Tuttavia, il problema, come già detto, riguarda le risorse. Il Governo dovrà infatti trovare un'adeguata copertura finanziaria e non sarà facile. Se non sarà trovata, l'Esecutivo potrebbe prendere altre strade con misure dedicate a specifiche categorie come scrivevamo giusto ieri.

Una decisione sarà presa in tempi brevi ma pare che ci potrebbe essere un'ulteriore novità se il Governo arriverà davvero a prorogare ulteriormente il taglio delle accise. Infatti, potrebbe non pesare in egual misura su benzina e diesel. Lo ha fatto capire bene Giorgia Meloni in conferenza stampa, spiegando che il taglio potrebbe non essere orizzontale. Questo perché gli aumenti hanno pesato molto di più sul diesel che sulla benzina. Dunque, il prossimo taglio delle accise potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina.

Vedremo quello che deciderà il Governo. La scadenza della misura è oramai prossima e quindi la decisione deve essere presa nei prossimi giorni.

Immagine di prostooleh su Magnific

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026