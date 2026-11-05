Cambio manuale: arriva la conversione anche per la Corvette C8

Da quando Chevrolet ha deciso di voltare pagina sposando la configurazione a motore centrale, l'architettura della Corvette C8 ha rinunciato a una delle componenti storiche più amate dai puristi: il cambio manuale.

Un’assenza calcolata, dettata dai costi di sviluppo e da numeri di mercato che per le trasmissioni tradizionali avevano iniziato a calare drasticamente. Se finora la doppia frizione Tremec a otto marce è stata l'unica via percorresubile, oggi la situazione cambia radicalmente grazie al lavoro di un preparatore.

La svolta aftermarket firmata Peitz Performance

Il dogma dell'era automatica sulla supercar di Detroit è stato ufficialmente scalfito. La nota officina statunitense Peitz Performance di Tomball, Texas, è riuscita nell'impresa che molti ritenevano impossibile (o economicamente fuori portata), concretizzando una conversione completa a cambio manuale per la Corvette C8.

Il progetto prende le mosse sfruttando le sinergie con le trasmissioni sviluppate da Tremec, montando un comando a sei marce che si interfaccia direttamente con i punti di ancoraggio e il profilo della vettura, anche se l'integrazione richiede comunque componenti specifici.

Chevrolet Corvette Stingray

Come funziona la conversione meccanica ed elettronica

Il problema principale nell'installare un comando manuale su una vettura nata esclusivamente per il doppia frizione risiede nella gestione elettronica e nella centralina (ECM), notoriamente blindata da GM.

Per aggirare l'ostacolo ed evitare errori di sistema, il team di Peitz Performance ha implementato una coppia di centraline MoTeC dedicate alla gestione del gruppo propulsore e della frizione, permettendo così alla meccanica di dialogare in modo corretto con il resto dell'auto.

All'interno dell'abitacolo, compare una leva del cambio di derivazione Porsche e il pedale della frizione. Su strada, chi ha avuto modo di guidarla parla di un'esperienza di guida completamente trasformata, dove il piacere analogico del punta-tacco torna finalmente protagonista dietro il volante di una C8, anche se il sistema MoTeC prevede pure la possibilità di avere il punta-tacco automatico, per agevolare scalate fluide anche a chi non è un... ballerino provetto.

Un sogno per pochi

Prima di correre in officina a prenotare la modifica, tuttavia, occorre far.e i conti con la realtà dei costi e alcuni dettagli non da poco. Sul sito ufficiale di Peitz Performance il kit di conversione è pubblicizzato a quasi 67.400 euro (spedizione esclusa), ma non ancora disponibile al pubblico.

Le tempistiche indicate prevedono il completamento della versione definitiva del pacchetto elettronico MoTeC entro marzo 2027 e la disponibilità commerciale negli USA entro luglio 2027.

Rimane comunque la prova provata che, se General Motors ha scelto di guardare altrove, il mercato aftermarket sa sempre come esaudire i desideri più estremi degli appassionati.

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