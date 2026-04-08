Cambio gomme estive 2026, ecco da quando si può fare: regole e multe

Con la primavera, la temperature hanno iniziato a salire e con il caldo le gomme invernali non offrono più alcun vantaggio. Sta infatti per concludersi il periodo dell'obbligo delle dotazioni invernali. Come ogni anno, a partire dal 15 aprile sarà possibile tornare a montare gli pneumatici estivi sulla propria auto senza rischiare multe se si devono percorrere alcuni specifici tratti di strada del nostro Paese. Da questa data parte poi il classico mese di tempo per adeguarsi. Dal 15 maggio, infatti, scatterà l'obbligo del cambio.

Ovviamente è sempre bene prendersi per tempo, prenotando un appuntamento del proprio gommista di fiducia per non trovarsi in ''coda'' all'ultimo momento.

Cambio gomme 2026, le regole

Abbiamo detto che dal 15 aprile inizierà il periodo di un mese in cui sarà possibile montare nuovamente gli pneumatici estivi. Ci sono, però, delle specifiche eccezioni. Pensiamo, ad esempio, a chi dispone di gomme 4 stagioni che vanno bene legalmente tutto l'anno. Inoltre, è possibile mantenere montati gli pneumatici invernali anche dopo il 15 maggio a patto che dispongono di un codice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sul libretto di circolazione. Tuttavia, è bene ricordare che con il caldo le gomme invernali offrono prestazioni inferiori rispetto a quelle estive. Si consuma inoltre di più e si va a usurare uno pneumatico inutilmente in vista della successiva stagione invernale. Quindi, anche se legalmente si può fare, dal punto di vista della sicurezza non è certo la scelta giusta.

Sicurezza al primo posto, sempre

La manutenzione degli pneumatici è fondamentale quando si parla di sicurezza delle auto. Purtroppo non sempre si ragiona in questi termini. Il cambio gomme, oltre a dover essere fatto puntualmente, è l'occasione per far controllare lo stato degli pneumatici dal proprio gommista di fiducia. Se usurati sarà l'occasione per fare un cambio e il gommista saprà consigliare la scelta più indicata per la propria vettura. Gomme in buono stato possono spesso fare la differenza e in auto, la sicurezza non deve essere un optional.

Multe

Tornando al cambio gomme invernali/estive 2026 bisogna ricordare che chi sarà trovato con pneumatici non conformi rischia ovviamente di incorrere in sanzioni. Quali? Si va da 422 euro a 1.695 euro. Inoltre, è previsto il ritiro del libretto della carta di circolazione e la revisione obbligatoria.

(Immagine di copertina realizzata con AI)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/04/2026