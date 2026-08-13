BYD Seal 06 2027, più tecnologia e fino a 2.370 km di autonomia per la Plug-in

Per la BYD Seal 06 arriva il Model Year 2027, per il momento solo in Cina. La Seal 06 è disponibile anche in Europa (c'è anche la versione station wagon) con la motorizzazione ibrida Plug-in. In Cina, invece, si può scegliere anche in versione 100% elettrica. Il restyling introduce diverse novità. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire le principali.

BYD Seal 06 2027

BYD Seal 06 2027, le novità

La berlina misura 4.870 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.495 mm di altezza. Il passo è aumentato di 30 mm, arrivando a 2.820 mm. Le opzioni di colore per gli esterni includono le tinte Warm Sun White, Polar Tide Green, Cloud Sea Grey, Snowy White e Atlantis Grey. Ritocchi anche al design, principalmente davanti dove troviamo i nuovi fari a LED ''Wave Star River''. Ritocchi pure al paraurti con nuove prese d'aria.

Salendo a bordo della nuova BYD Seal 06 troviamo un ambiente minimalista. Dietro al volante c'è comunque un quadro strumenti da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia spicca un display da 15,6 pollici del sistema infotainment da cui si gestiscono le principali funzioni della vettura. I modelli top di gamma possono contare anche su di un head-up display da 29 pollici. Novità anche per le finiture: gli allestimenti di fascia alta sostituiscono le plastiche rigide con morbidi rivestimenti in pelle.

BYD Seal 06 2027

Sempre palando di tecnologia, il veicolo è dotato del più recente sistema DiLink integrato con il sistema di riconoscimento vocale di bordo DeepSeek che permette un'interazione naturale con i passeggeri. Il selettore della trasmissione è stato adesso spostato sul piantone dello sterzo, mentre la console centrale offre un ampio vano portaoggetti, un pad per la ricarica wireless da 50 W e due portabicchieri.

Motori: Plug-in ed elettrica

Partiamo dal modello elettrico. La BYD Seal 06 EV adotta due opzioni di batteria LFP da 52.868 kWh e 64.315 kWh, per un'autonomia, rispettivamente, di 530 km e 630 km. Si tratta di valori secondo il ciclo CLTC molto più ottimista di quello WLTP. Il motore è sempre lo stesso ed eroga 326 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Le batterie sono le Blade Battery 2 e grazie all'architettura a 800 V supportano il Flash Charging per ricaricare in tempi ridottissimi.

BYD Seal 06 2027

Il modello Plug-in, invece, abbina un motore aspirato da 1,5 litri con una potenza massima di 101 CV a un motore elettrico da 163 CV o da 238 CV. Batteria LFP da 25.287 kWh e 34.275 kWh per, rispettivamente, 230 km o 320 km CLTC. L'autonomia complessiva può arrivare addirittura a ben 2.370 km (sempre CLTC).

Entrambe le versioni utilizzano una sospensione anteriore MacPherson e una sospensione posteriore indipendente a cinque bracci. I modelli di punta sono dotati del sistema DiSus-C per la regolazione in tempo reale delle sospensioni. Gli allestimenti top di gamma adottano il sistema ADAS God's Eye 5.0 con LiDAR che offre sia il City Navigation Pilot (CNOA) che l'Highway Navigation Pilot (HNOA).

BYD Seal 06 2027

Prezzi

In attesa di capire quando le novità arriveranno anche sul modello europeo, in Cina la nuova BYD Seal 06 2027 parte da 99.900 yuan (12.800 euro) per il modello Plug-in e da 109.900 yuan per quello elettrico (14.100 euro).

Fonte: CarNewsChina

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