BYD Fang Cheng Bao Ti 9: maxi SUV Plug-in da 5,27 metri e 6 posti

Misura 5,27 metri, offre sei posti e un sistema plug-in con batteria LFP da 66,48 kWh

BYD continua a correre e attraverso il suo marchio Fang Cheng Bao ha svelato ufficialmente in Cina la nuova BYD Fang Cheng Bao Ti 9. Si tratta di un maxi SUV Plug-in che strizza l'occhio al mondo dell'off-road grazie a caratteristiche tecniche davvero raffinate. La Ti 9 è il SUV di punta della serie Ti di Fang Cheng Bao, che comprende anche i modelli Ti 3 BEV e Ti 7 con opzioni di propulsione PHEV e BEV.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

Dimensioni e motori

Secondo la casa automobilistica, la commercializzazione inizierà a breve. Intanto, ha condiviso immagini e le specifiche tecniche. BYD Fang Cheng Bao Ti 9 vanta una lunghezza di 5.270 mm, una larghezza di 1.999 mm e un'altezza di 1.850 o 1.880 mm, a seconda della variante. Il passo di 3.130 mm consente una configurazione a sei posti 2+2+2. Le forme sono squadrate con un frontale chiuso dove troviamo una particolare firma luminosa. Il peso a vuoto è indicato in 2.865 kg - 2.965 kg, mentre il peso totale a pieno carico è di 3.495 kg. Il SUV ha angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 19 e 22 gradi ed è disponibile con cerchi da 21 o 22 pollici.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista con comandi fisici ridotti all'essenziale. Dietro al volante è presene un quadro strumenti digitale, mentre la plancia è dominata da un maxi dispaly per l'infotainment.

Il powertrain combina un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri con due unità elettriche, una all'anteriore e una al posteriore. L'unità a benzina eroga 156 CV, mentre entrambe le unità elettriche offrono una potenza massima di 272 CV. Per il momento la casa automobilistica non ha fornito la potenza combinata. C'è poi una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 66,48 kWh in grado di offrire un'autonomia in solo elettrico pari a 310 km. La capacità di carico raggiunge i 2.000 kg. La velocità massima è di 220 km/h.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

Avanzati sistemi ADAS

Le immagini del SUV mostrano la presenza sul tetto di un sensore LiDAR che sarà parte fondamentale del sistema di assistenza alla guida DiPilot 300 (noto in Cina come God's Eye B) che supporta le funzioni Navigate On Autopilot su strade urbane e autostrade. Una volta su strada, dovrà vedersela con modelli del calibro di Denza N9, Li Auto L9 e Aito M9. Vedremo questo modello anche in Europa? Per il momento ancora non lo sappiamo ma BYD ha un'ambiziosa strategia di crescita per il vecchio Continente e sta costantemente ampliando la gamma europea con nuovi modelli.

Fonte: CarNewsChina

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