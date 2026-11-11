BYD prepara una microcar? Il nuovo brevetto anticipa il possibile progetto

BYD possiede una gamma auto ampissima ma il costruttore cinese non è ancora entrato in un segmento che da noi sta diventando sempre più interessante. Parliamo di quello dei quadricicli o delle microcar. A quanto pare, in futuro BYD potrebbe entrare anche in questo mercato o almeno così traspare da un brevetto di design proprio per una microcar a due porte.

Il brevetto è stato pubblicato dalla China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e rivela un veicolo disegnato grazie al contributo del responsabile del design della casa cinese e cioè Wolfgang Egger.

BYD entrerà davvero nel mercato delle microcar?

Il veicolo che vediamo nel brevetto presenta dimensioni estremamente compatte con linee ''morbide''. Il frontale appare chiuso, caratterizzato da una barra luminosa a tutta larghezza. Sia la parte anteriore che quella posteriore del veicolo condividono un design simmetrico. Inoltre, presenta un'altezza da terra notevolmente ridotta, che ne accentua il profilo da microcar. Del resto, stiamo parlando di un modello pensato per un utilizzo cittadino.

BYD brevetto microcar

Sebbene BYD non abbia ancora confermato ufficialmente i piani di produzione per questo modello né rilasciato le specifiche tecniche, la documentazione depositata suggerisce che l'azienda stia esplorando nuovi linguaggi di design per le sue future offerte di micromobilità.

BYD brevetto microcar

La casa cinese da poco è entrata nel mercato delle kei car giapponesi. Non sarebbe strano che in futuro decida di proporre anche una sua microcar visto che questo mercato sta crescendo molto bene, sopratutto nel Vecchio Continente. Ovviamente, trattandosi di un brevetto è anche possibile che alla fine rimanga in un cassetto ma è certamente un segnale che BYD sta pensando a una nuova categoria di veicoli per la sua ampia gamma di vetture. Non rimane quindi che attendere novità per scoprire se davvero la casa automobilistica deciderà di entrare anche nel segmento delle microcar.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Tags