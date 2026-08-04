Bugatti celebra ancora il W16 con la terza one-off Solitaire che richiama la Tourbillon

Mentre la Bugatti Tourbillon ha inaugurato la nuova era del V16 ibrido, a Molsheim c'è ancora spazio per il leggendario W16. Un teaser pubblicato sui canali ufficiali Bugatti anticipa la terza one-off del programma Solitaire, quello che ha già dato vita alla Brouillard e alla F.K.P. Hommage. Il post pubblicato sui canali ufficiali della Casa di Molsheim mostra un dettaglio della griglia anteriore a ferro di cavallo, dalle forme che richiamano da vicino quelle della Tourbillon, accompagnato dalla didascalia «A celebration of breathtaking proportion and beauty».

La nuova one-off Bugatti

Rispetto ai precedenti annunci, questa volta il video pubblicato da Bugatti chiarisce un dettaglio tecnico particolarmente rilevante. Le immagini mostrano elementi che confermerebbero l'utilizzo dell'iconico W16 da 8.0 litri quadriturbo, lo stesso propulsore che ha equipaggiato Veyron e Chiron. Un dettaglio non scontato, considerando che con la Tourbillon Bugatti è passata a un V16 aspirato affiancato da tre motori elettrici. La piattaforma di base resterebbe invece quella della Chiron, mentre lo stile mescolerebbe elementi della Tourbillon (griglia maxi) con richiami alla Bolide, l'ultima hypercar da pista del marchio (fari a X e coda a “farfalla”).

La presentazione pubblica dovrebbe arrivare al Quail, uno degli eventi più esclusivi della Monterey Car Week, la settimana californiana che ogni agosto riunisce i collezionisti più facoltosi del mondo. Non è un caso che Bugatti scelga quella vetrina. Ricordiamo infatti che è lì che ha debuttato anche la Brouillard, primo esemplare del programma Solitaire.

A proposito del programma Solitaire. Questo prende il nome dal termine che indica un gioiello incastonato da solo e rappresenta il livello più esclusivo dell'offerta Bugatti e permette di realizzare vetture completamente uniche, sviluppate in stretta collaborazione con il committente. Ogni esemplare nasce come progetto irripetibile, con soluzioni stilistiche e dettagli dedicati che non verranno replicati su altri modelli del marchio.

FONTI: Autoblog - CarBuzz

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