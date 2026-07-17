Bugatti W16 Mistral, finisce un'era: prodotto l'ultimo esemplare

Bugatti ha confermato la fine della sua ventennale produzione del motore W16 quad-turbo da 8 litri, con l'ultima Mistral W16 uscita dall'Atelier di Molsheim. Tuttavia, volendo c'è una scappatoia, a patto di avere un budget quasi illimitato. La roadster può aver raggiunto la fine del suo ciclo di vita ma sappiamo bene che c'è un modo per poter mettere le mani sul motore W16. Basta infatti passare attraverso il Programma Solitaire, che permette ai clienti più facoltosi di commissionare esemplari unici. Ufficialmente, comunque, con l'ultima Mistral è giunta davvero la fine per questo iconico motore.

Bugatti W16 Mistral

Complessivamente sono state realizzate 99 Mistral, tutte personalizzate in base alle richieste dei clienti.

La Bugatti W16 Mistral

La W16 Mistral era stata presentata nell'agosto del 2022. L'ultimo esemplare si caratterizza per una livrea bicolore che combina le tonalità Pearl e Sparkle, mentre l'abitacolo è rivestito in pelle Magnolia e Grey Carbon Matt. Alcuni dettagli unici sono opera del programma di personalizzazione Bugatti Sur Mesure, lo stesso reparto responsabile delle commissioni più speciali.

Un altro dettaglio particolare di questo esemplare è la firma di Ettore Bugatti sul cofano motore, presente anche sulle cuciture dei poggiatesta e sui battitacco in alluminio lavorato. Infine, nell'abitacolo è incastonata una targhetta speciale che raffigura la silhouette dell'auto e la scritta ''The last of its kind'', cioè letteralmente, l'ultima del suo genere.

Bugatti W16 Mistral

Sotto la carrozzeria, l'evoluzione definitiva del celebre W16 di Bugatti che eroga ben 1.600 CV.

Il futuro si chiama Tourbillon

La fine della produzione della Mistral arriva in un momento simbolico per Bugatti, a pochi giorni dall'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento, denominato ''La Manufacture''. Questo edificio diventerà la nuova sede per la produzione della Tourbillon e delle future hypercar Bugatti. E sulla fine della produzione della Mistral, Hendrik Malinowski, Managing Director di Bugatti Automobiles, ha commentato:

La W16 Mistral è sempre stata concepita come la massima espressione a cielo aperto del motore W16: un'auto costruita per permettere ai nostri clienti di percepire quell'incredibile capolavoro di ingegneria nella sua forma più pura, con la capote abbassata. Vedere la produzione di questo modello completata, a pochi giorni dall'apertura della Manufacture, è un momento speciale per tutti coloro che ci hanno lavorato e definisce perfettamente il tono per ciò che Bugatti ci riserva in futuro.

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