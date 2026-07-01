Bugatti svela la W16 Mistral Blanc Éternel, un capolavoro in porcellana

Esclusiva, raffinata e potentissima: la Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel è una one-off impreziosita da elementi in porcellana

Questa Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel è davvero molto speciale ed è il frutto del lavoro di personalizzazione Bugatti Sur Mesure. Si tratta di un'esclusiva one-off realizzata in collaborazione con la Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM), un'importante azienda di porcellane con sede a Berlino. Proprio la porcellana è l'elemento che caratterizza questa nuova supercar. Non è la prima volta che Bugatti collabora con l'azienda tedesca. 15 anni fa, infatti, dal lavoro congiunto delle due aziende fu realizzata l'esclusiva ''L'Or Blanc'', un'interpretazione della Veyron Grand Sport realizzata con elementi in porcellana.

La nuova Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel segue la stessa strada e si caratterizza proprio per essere realizzata con elementi in porcellana.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, vista laterale

Cura artigianale

La W16 Mistral è stata sviluppata attraverso un processo di progettazione interamente digitale. Gli esterni della supercar sono caratterizzati dalla verniciatura bianco porcellana e da linee nere che permettono di accentuare le curve e gli angoli della Mistral e rendere omaggio al processo di modellazione digitale utilizzato per la progettazione del modello. KPM ha realizzato alcuni dettagli in porcellana come i tappi del carburante e dell'olio e due inserti integrati nel coperchio del motore.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, interni

All'interno, la Mistral Blanc Éternel è interamente impreziosita da elementi in porcellana: le coperture degli altoparlanti, il selettore della trasmissione, gli interruttori degli alzacristalli e le finiture interne sono tutti realizzati da KPM. Il tutto è abbinato a rivestimenti in pregiata pelle bianca che, come gli esterni, è rifinita con sottili strisce nere.

La progettazione di elementi in porcellana richiede un lavoro molto complesso. Questo materiale si contrae leggermente durante la cottura in forno, il che significa che le sue dimensioni dopo la cottura differiscono del 17% rispetto a quelle del componente originale non cotto. Questa contrazione deve quindi essere prevista con precisione durante il processo di modellazione e sviluppo per fare in modo che i componenti realizzati possano integrarsi perfettamente nel veicolo.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, particolare degli interni

Motore W16 da 1.600 CV

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, personalizzazione a parte, mantiene la meccanica della Mistral che tutti conosciamo. Abbiamo quindi un possente motore W16 da 1.600 CV in grado di spingere la supercar a 440 km/h e di consentire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi. Non sappiamo i prezzo di questa esclusiva supercar ma sarà certamente alla portata di pochi.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, vista posteriore

Per celebrare il rinnovato sodalizio, KPM e Bugatti hanno creato anche una collezione di porcellane in edizione limitata, ''Blanc Éternel'', ispirata all'esclusiva W16 Mistral. Collezione composta da 1.000 pezzi tutti realizzati a mano.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026