Quanto hai detto che costano le mazze da golf Bugatti?

A poche settimane dal debutto della linea di mazze da golf firmata McLaren, anche Bugatti ha deciso di scendere sul green. Ma a Molsheim, anziché fare tutto in casa, hanno preferito affidarsi a chi questo mestiere lo conosce da generazioni, stringendo una collaborazione con Honma, marchio giapponese di assoluto riferimento quando si parla di attrezzature di lusso.

Bugatti Honma Golf Collection, putter

Un putter che si ispira alla Tourbillon

Guardando questi oggetti, l'impressione iniziale è che siano nati più come opere d'arte da esposizione che come attrezzi da infilare nella sacca per completare le diciotto buche. Il pezzo più d'impatto della collezione è senza dubbio il Super Premium Bugatti Putter, disponibile nelle configurazioni ''4 Star'' e ''5 Star'' sul cui significato tornerò tra poco.

Il design non è casuale: le linee della testa fresata richiamano in modo esplicito la zona posteriore della nuova Bugatti Tourbillon, mentre la parte inferiore riprende la grafica circolare dei tachimetri analogici tipici delle hypercar francesi. Insomma, se ti presenti al club della tua città con un oggetto del genere, l'attenzione dei tuoi compagni di gioco è assicurata. Se poi lo tiri fuori dal bagagliaio di una Chiron nel parcheggio, beh, l'effetto è completo.

Bugatti Honma Golf Collection, Putter: la decorazione ricorda il tachimetro Bugatti

Opere d'arte da collezione e compositi in titanio-carbonio

La partnership non si ferma al singolo putter. Il catalogo sviluppato con Honma comprende due intere collezioni di ferri e driver. La prima si chiama Beres Super Premium Collection ed è declinata su tre livelli di esclusività (identificati da 3, 4 e 5 stelle), che certificano la qualità dei materiali e la rarità del pezzo.

Le varianti a 3 e 4 stelle sfoggiano una finitura in azzurro ghiaccio che si ispira alla classica livrea bicolore della Casa, mentre la variante ''5 Star'' sarà un vero e proprio miraggio, limitata a soli 20 set in tutto il mondo.

Se invece sei un golfista che al collezionismo preferisce l'efficacia sul campo, la scelta obbligata è la Tour World Premium Collection. In questo caso si bada di più alla sostanza: le mazze sono realizzate in composito di titanio e carbonio, una combinazione studiata per offrire il massimo della reattività e delle prestazioni a ogni colpo.

Bugatti Honma Golf Collection, Beres Super Premium Collection 4 stelle

Prezzi da supercar (anche senza le ruote)

Veniamo alla nota dolente, ovvero il listino, perché le cifre di cui parliamo fanno girare la testa. Se pensavi che l'attrezzatura McLaren fosse costosa, qui siamo su un altro pianeta. Per portarti a casa il putter in versione ''base'' servono 2.800 euro, che salgono a 8.400 euro per la variante a 5 stelle. Il set di legni e ferri più accessibile è il Tour World da 3 stelle, che parte da 5.700 euro.

Il vero salto nel vuoto, però, lo fai se punti alla collezione Beres: si va dai 11.000 euro della versione a 3 stelle ai 22.000 euro della 4 stelle, fino a toccare l'assurda cifra di 63.000 euro per il set Beres Super Premium 5 Star. IVA esclusa. Che vuoi che sia?

VEDI ANCHE