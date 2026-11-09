Brabus 800, la Porsche 911 Turbo S arriva a 800 CV e brucia lo 0-100 in 2,4 secondi

Il preparatore tedesco porta la 992.2 a 900 Nm di coppia. Aggiunge carbonio a vista, cerchi inediti da 21 e 22 pollici e interni su misura

Debutta ufficialmente Brabus 800, il nuovo programma di personalizzazione per la Porsche 911 Turbo S (992.2). Vale sia per la Coupé sia per la Cabriolet.

Motore: 800 CV con il kit PowerXtra P36-800

Il cuore del progetto è il PowerXtra P36-800. Interviene sul 3.6 litri biturbo a sei cilindri boxer e aggiunge 65 kW, cioè 89 CV. Il motore termico passa così da 471 kW (640 CV) a 536 kW (729 CV) a 6.800 giri. Cresce anche la coppia. Il motore a benzina sale da 760 a 860 Nm, disponibili in modo costante tra 2.800 e 6.000 giri. Il motore elettrico da 52 kW (71 CV) resta quello di serie. È inserito nel cambio a doppia frizione a otto rapporti. Dunque il totale arriva a 588 kW (800 CV) e 900 Nm.

Brabus 800, la Porsche 911 Turbo S

La 911 Turbo S standard si ferma a 711 CV e 800 Nm. L’intervento è piuttosto semplice. Si tratta di un modulo aggiuntivo plug and play collegato alla centralina. Ottimizza la mappatura di iniezione e anticipo di accensione, e fa salire la pressione di sovralimentazione. Il kit comprende anche il Memory Module. Questo dispositivo conserva le ultime impostazioni di start-stop, mantenimento di corsia e modalità dello scarico.

Brabus 800, la Porsche 911 Turbo S

Secondo Brabus, lo sviluppo è passato da prove di durata su banchi. Seguono i test in pista e su strada. L’obiettivo era aumentare la potenza senza penalizzare l’uso quotidiano e l’affidabilità nel tempo.

Prestazioni

Con la Cabriolet lo 0-100 km/h richiede 2,5 secondi. La Coupé scende a 2,4 secondi. Per entrambe la velocità massima è limitata elettronicamente a 322 km/h. Brabus ha sviluppato anche un nuovo scarico sportivo. Ha due terminali tondi per lato, quindi quattro in totale. Le valvole elettroniche permettono di variare il sound. Con un tasto si passa da un sussurro discreto al classico urlo del boxer. Lo stesso impianto è disponibile anche per ogni 911 Turbo S 992.2 di serie.

Brabus 800, la Porsche 911 Turbo S

Carbonio a vista

Sul fronte estetico debutta un nuovo body kit aerodinamico con tanto carbonio a vista, disponibile con finitura lucida oppure opaca. Lo spoiler anteriore ha i flap laterali rialzati e riduce la portanza dell’asse anteriore alle alte velocità. Restano pienamente funzionanti la parte centrale retrattile di serie e le feritoie verticali, sostituite da elementi in carbonio mobili. Dietro, l’alettone originale lascia il posto a un profilo in carbonio più alto, pensato per generare maggiore carico.

Le regolazioni di serie in altezza e inclinazione continuano a funzionare. Completano il pacchetto le calotte degli specchietti, i profili sulle minigonne e il diffusore. Tra i fari c’è una cover con la scritta Brabus in rilievo. Per la prima volta si vedono anche i cerchi Monoblock ZL “Platinum Edition” a dado centrale.

Brabus 800, la Porsche 911 Turbo S

Hanno cinque coppie di razze sottili a Y, con finitura nera e dettagli lucidati. Le misure sono 21 pollici davanti e 22 dietro. Le gomme sono Continental SportContact 7, in misura 255/30 ZR 21 e 335/25 ZR 22. Infine ci sono le molle sportive sviluppate con KW.

Lavorano insieme agli ammortizzatori attivi di serie e abbassano l’assetto fino a 25 millimetri su entrambi gli assi.

Interni

L’abitacolo nasce nell’atelier interno di Brabus, il Masterpiece. Sulla vettura mostrata nelle foto, la pelle è nera, come la carrozzeria. Cuciture grigie a contrasto corrono su sedili, pannelli porta e plancia. Il grigio ritorna nel segno delle ore 12 sul volante. La trapuntatura ''Dynamic Diamond Double'' occupa la parte centrale dei sedili ed è abbinata a forature precise. Lo stesso disegno compare su tappetini e vano bagagli. Il carbonio Signature riveste volante, console centrale, plancia e pannelli porta.

Brabus 800, la Porsche 911 Turbo S

Pedaliera e poggiapiedi sono in alluminio, con la scritta Brabus rossa illuminata. Anche i battitacco in carbonio hanno loghi retroilluminati, che alternano rosso e bianco. Praticamente ogni dettaglio può essere personalizzato dal cliente.

Blockchain e disponibilità

Come ogni supercar costruita nella sede di Bottrop, la Brabus 800 è registrata sulla Aura Private Blockchain. Il passaporto digitale del prodotto certifica l’autenticità e aiuta a verificare la proprietà. Le informazioni sono consultabili via NFC dalla targhetta posta nel bagagliaio. Si tratta di un nuovo capitolo per Brabus. La prima supercar basata su Porsche risale al 2022, con la 911 Turbo S della serie 992.1. Nel 2026 la strategia prosegue con la 992.2.

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