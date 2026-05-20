BMW Speedtop, l'esclusiva shooting brake da 500 mila euro fa capolino al Nürburgring

Ve la ricordate la BMW Speedtop? Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, la casa automobilistica aveva svelato il concept di una particolare shooting brake che puntava tutto su lusso e cura artigianale. Si è saputo poi che la vettura sarebbe stata prodotta in una serie limitata di 70 esemplari venduti a un prezzo di circa 500 mila euro. Lo sviluppo del modello destinato alla piccola produzione pare essere ancora in corso in quanto dal Nürburgring arrivano una serie di foto spia che mostrano la BMW Speedtop durante una sessione di test.

BMW Speedtop

Una vettura esclusiva per i collezionisti

La vettura nasce come un'interpretazione della shooting brake sportiva. Adrian van Hooydonk, responsabile del design di BMW, lo scorso anno affermò che le BMW devono emanare fascino anche da ferme. La Speedtop si caratterizza innanzitutto per il suo profilo, davvero unico e condivide il suo linguaggio stilistico con la BMW Skytop presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024. Una vettura che si riconosce quindi per un frontale “shark nose” che richiama le gran turismo degli anni ’70, con fari dalle forme allungate ed estremamente sottili. La Speedtop ha un aspetto incredibilmente elegante e anche l'abitacolo non è da meno.

BMW Speedtop

Il concept, infatti, non faceva nulla per nascondere il grande lusso che la vettura intende offrire con rivestimenti in pelle e una cura artigianale che va a impreziosire l'abitacolo. La dotazione dell’abitacolo del concept comprendeva anche due portabagagli con cinghie in pelle dietro i sedili che offrono spazio per due borse su misura realizzati da Schedoni. A quanto si può vedere dalle foto spia, la vettura di produzione rimane straordinariamente fedele al concept.

BMW Speedtop

E la meccanica? Da quanto sappiamo, la base è quella della BMW M8 e quindi sotto al cofano troviamo un motore V8 biturbo di 4,4 litri da 625 CV in grado di garantire prestazioni da sportiva. Effettivamente, grazie alle foto spia vediamo come la BMW Speedtop si trovi a suo agio tra le curve del circuito tedesco.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo vendrame, 20/05/2026