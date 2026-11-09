BMW valuta la produzione della Vision Alpina come coupé in tiratura limitata

BMW starebbe pensando seriamente di portare in produzione la Vision BMW Alpina, la grande coupé con motore V8 che ha presentato al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. I vertici del gruppo sperano di trasformare il concept in un modello di serie; la decisione definitiva però non sarebbe ancora stata presa. Se il progetto avesse il via libera, in azienda c’è già chi parla di un «momento M1». Il paragone non è casuale. La M1, la supercar a motore centrale di fine anni Settanta, fu il primo modello sviluppato interamente dalla divisione M e ne definì il carattere negli anni successivi. La coupé potrebbe fare lo stesso con Alpina, proprio mentre BMW si prepara a rilanciare il marchio.

Da preparatore indipendente a marchio del gruppo

Vision BMW Alpina

Alpina è sempre stata un caso particolare. Sviluppava BMW dall’indole sportiva, ma era tecnicamente indipendente dalla Casa bavarese ed era registrata come costruttore a sé. Poteva accedere ai prototipi BMW nelle prime fasi e ai dati di progettazione, e così sviluppava i propri modelli in parallelo con le versioni di partenza. A distinguerla dalle M dello stesso periodo era soprattutto il comfort. Era una differenza che andava bene a entrambe, e BMW intende conservarla anche nella nuova fase. Tra i clienti c’è però il timore che Alpina finisca per diventare poco più di un allestimento. Anche per questo BMW vorrebbe farsi notare con un modello tutto suo, e la Vision Alpina sembra fatta apposta. È una coupé 2+2 lunga 5,2 metri, spinta da un V8 e curata con un livello di lusso notevole.

Sì, ma non così com’è

Le dichiarazioni ufficiali, intanto, sono più prudenti. Mike Reichelt, responsabile della Neue Klasse, ha parlato alla presentazione della nuova BMW i3 e ha ridimensionato l’ipotesi che la Vision Alpina arrivi su strada nella forma del concept. Ha ammesso però che i designer hanno «fatto venire il mal di testa agli ingegneri», viste le richieste suscitate dall’auto, e che Alpina vorrebbe realizzare un modello «a tiratura limitata». Per ora il rilancio ufficiale del marchio resta affidato a una versione della Serie 7, già avvistata in fase di collaudo, che aprirà il nuovo corso insieme alla X7. Le dimensioni dell’ammiraglia basterebbero da sole a distinguerla dalle M, perché la divisione sportiva non lavora su auto così grandi. Resta da capire se BMW sia disposta a proporre una versione M e una versione Alpina dello stesso modello. È proprio per tenere separati i due marchi che, secondo le fonti interne, un modello di lusso sarebbe «la scelta più sensata».

FONTE: Autocar

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