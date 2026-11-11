BMW i3, quasi 6.000 km da Capo Nord a Tarifa con meno di 3 ore di ricarica: quanto ha consumato

Per completare il viaggio sono bastate 2 ore, 45 minuti e 54 secondi di ricarica, con un consumo medio di appena 12,5 kWh ogni 100 km

Le auto elettriche non sono adatte ai lunghi viaggi? Le ricariche, anche quelle rapide, portano via troppo tempo? Quando si discute di auto elettriche si toccano spesso questi temi e c'è ancora chi pensa che le BEV siano adatte solamente a circolare in città. Che sia oramai una fake news lo vuole dimostrare anche BMW. Per questo, ha preso la nuova i3 per farle affrontare un viaggio da Capo Nord a Tarifa. Si tratta di un percorso di quasi 6.000 km.

La nuova sfida

BMW ha quindi voluto mettere alla prova la nuova i3 per verificare efficienza, autonomia e ricarica. Il percorso della nuova sfida è iniziato a Capo Nord, in Norvegia, per poi terminare a Tarifa, in Spagna dopo 5.886,7 km. Per l'occasione è stata utilizzata una BMW i3 50 xDrive. Si tratta del percorso della ''Paneurpeana'', come viene chiamata, che è considerata un punto di riferimento per testare efficienza e ricarica.

BMW i3

La berlina elettrica tedesca ha attraversato otto Paesi, tra autostrade, strade di campagna e centri abitati, impiegando solo 2 ore, 45 minuti e 54 secondi per la ricarica a una potenza media di 275 kW. In media, la vettura ha consumato 12,5 kWh ogni 100 km. Questo dato è addirittura inferiore al consumo ufficiale WLTP di 18-13,4 kWh/100 km. Il tempo di percorrenza è stato di 3 giorni, 2 ore e 41 minuti, con una velocità media di 79,7 km/h.

BMW i3

La BMW i3 50 xDrive è stata ricaricata esclusivamente presso punti di ricarica pubblici all'interno delle rispettive reti di ricarica nazionali. La BMW i3 50 xDrive, guidata in ogni momento da un singolo ingegnere della casa tedesca, era affiancata da una BMW i3 identica e da una BMW iX3 50 xDrive che fungevano da veicoli di supporto. Tutte le vetture erano perfettamente di serie, identiche a quelle che arrivano nelle mani dei clienti.

BMW ha dichiarato che i punti di ricarica non sono stati predeterminati e che è stato necessario tenere conto di fattori esterni come le condizioni meteorologiche e il traffico per pianificare le soste. Insomma, in questo particolare test, la berlina elettrica tedesca non solo ha dimostrato un'ottima efficienza ma pure che sulle moderne auto elettriche, le soste non vanno più a incidere così tanto sull'utilizzo nei lunghi viaggi.

La BMW i3 50 xDrive

Basata sulla piattaforma Neue Klasse, la nuova BMW i3 50 xDrive adotta un motore elettrico su ciascuno degli assi per una potenza massima di sistema pari a 345 kW/469 CV e una coppia massima di 645 Nm. Velocità massima di 200 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 108,7 kWh in grado di offrire un'autonomia WLTP di 912 km. Grazie all'architettura 800 V, in corrente continua è possibile ricaricare fino a 400 kW di potenza di picco. In 10 minuti si recuperano 423 km.

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