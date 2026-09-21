Tasti fisici o touch? BMW brevetta quelli olografici

Mentre l’industria dell'auto sta tornando a tasti e manopole fisiche dopo anni di abitacoli dominati dagli schermi touch, BMW guarda nella direzione opposta. Un brevetto depositato in Germania descrive infatti un sistema capace di proiettare comandi tridimensionali nell’aria, trasformando l'abitacolo in una sorta di interfaccia senza superfici.

Il sistema brevettato da BMW è sostanzialmente un proiettore che genera manopole e interruttori virtuali sospesi nello spazio, rilevati da sensori di prossimità che ne registrano l’utilizzo. A rendere l’interazione percepibile anche al tatto interviene un generatore di impulsi d’aria, una tecnologia già esplorata da altri costruttori per simulare un feedback fisico senza superfici reali. Il brevetto prevede inoltre la possibilità di proiettare un volto umanoide con cui l’occupante potrebbe interagire vocalmente, una sorta di assistente digitale visibile. Qualcosa di simile era emerso anche da un brevetto di Stellantis su un autista olografico per le auto a guida autonoma.

Videogiochi e proiezione sul parabrezza

Il documento di BMW descrive anche un utilizzo ricreativo del sistema con giochi olografici gestiti tramite un controller virtuale, pensati per essere utilizzati durante le soste o, in prospettiva, a bordo di veicoli a guida autonoma dove il conducente non debba più controllare i comandi. Un’altra funzione riguarda la proiezione di informazioni direttamente sul parabrezza, in continuità concettuale con gli head-up display già diffusi ma con una superficie di visualizzazione potenzialmente più ampia.

Il concetto richiama da vicino il Panoramic iDrive di BMW, il sistema di infotainment che proietta dati su tutta la larghezza del parabrezza già mostrato al CES 2025 e in arrivo sui modelli Neue Klasse. Il brevetto raccoglie anche l’eredità dell’Gesture Control, il sistema di comandi a infrarossi introdotto sulla Serie 7 del 2015 e poi progressivamente abbandonato per lo scarso utilizzo da parte dei clienti.

È curioso registrare come la notizia arriva in un momento in cui molti costruttori auto stanno tornando indietro sui tasti touch in favore di quelli fisici. Al netto del feedback dato dal getto d’aria sarà interessante, semmai BMW deciderà di portare questo brevetto in produzione, vedere se questa soluzione possa risultare una via di mezzo capace di garantire sia la sicurezza che la soddisfazione degli automobilisti.

FONTE: CarBuzz

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