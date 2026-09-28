Bentley Torcal, dalla trazione elettrica al V8 PHEV: il designer digitale la immagina così

Bentley entra nel mondo della mobilità elettrica con la nuova Torcal, primo SUV 100% a batterie della Casa britannica (guarda Bentley Torcal).

Con Torcal ecco l'ingresso nell'elettrico

Il modello sfrutta la piattaforma PPE di Volkswagen AG, condivisa con la Porsche Cayenne Electric, e dispone di una batteria da 113 kWh. Il sistema sviluppa 888 CV per 1.350 Nm di coppia, mentre l'autonomia dichiarata arriva a 600 km nel ciclo WLTP. La versione Torcal S raggiunge i 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Nel design prevale l'aspetto più tradizionale, rispetto all’audacia di alcuni rivali, pur accompagnato da elementi più esclusivi come griglia illuminata a diamante.

Bentley Torcal: il SUV elettrico in chiave PHEV nel render di Monaco Auto Design

Lusso e interpretazioni digitali

L'abitacolo abbina uno schermo centrale semi-ripiegabile a numerosi elementi di lusso, tra cui illuminazione ambientale a rifrazione cristallina e finiture realizzate a mano.

Ma quello che oggi ci interessa è che nonostante il SUV elettrico sia appena stato presentato, c’è già chi lo reinterpreta in una chiave più convenzionale, anche se in maniera virtuale. Infatti, intorno allo sport utility britannico sono già nate diverse interpretazioni nella CGI automobilistica,

Per esempio, l'artista virtuale kelsonik ha immaginato la Torcal con grandi cerchi concavi a Y e, in un'altra elaborazione, con dettagli neri e interni in tessuto (guarda la pagina Instagram di Kelsonik). Un'altra proposta arriva da Brian Monaco, designer e consulente noto come Monaco Auto Design, che ha realizzato un render della Torcal, che rilegge in modo esclusivo il SUV inglese (guarda la pagina Instagram di Monaco Auto Design).

Bentley Torcal: lo sport utility di lusso nasce con potenza EV di 888 CV e batteria da 113 kWh

Il SUV immaginato con il V8 PHEV

Lato design, la proposta prevede una pellicola turchese, un kit aerodinamico completo, passaruota allargati e nuovi cerchi a Y cromati. Ma la trasformazione più radicale riguarda la meccanica.Infatti, al posto del vano anteriore (frunk), tipico dei modelli elettrici, l'elaborazione ipotizza che sotto al cofano ci sia il V8 biturbo ibrido plug-in della casa, che eroga fino a 782 CV sulla Continental GT/GTC e sulla Flying Spur.

La nuova configurazione è subito riconoscibile dalla griglia ridisegnata e soprattutto dal sistema di scarico quadruplo posteriore. Si tratta, naturalmente, di una reinterpretazione virtuale e non di una ipotetica variante futura del modello appena nato. Ma voi cosa ne pensate di una Torcal a benzina? Fatecelo sapere.

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