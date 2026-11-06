Cento anni dopo, Bentley non sa più qual era il verde della 6½ Litre e ne usa due su 12 Continental GT

Cent’anni fa, al Salone di Olympia di Londra, Bentley presentò per la prima volta la 6½ Litre come vettura completa. E oggi festeggia quell’anniversario con dodici auto. Mulliner, il reparto di Crewe che segue questi progetti, presenta la Olympia Collection, una serie di 12 Continental GT numerate una per una. Secondo Bentley, ognuna avrà una configurazione unica, destinata a non ripetersi. Ma la vera storia è nel colore.

Un duello con la Rolls-Royce sulle strade di Francia

Bentley Continental GT, le 12 Olympia Collection

La storia, come la racconta Bentley, comincia nell’estate del 1924. W.O. Bentley, il fondatore del marchio, era andato a Lione per il Gran Premio d’Europa. Mentre tornava verso nord, in direzione di Dieppe, si trovò davanti un’altra auto che andava nella sua stessa direzione. Era il prototipo della Phantom I, il modello che Rolls-Royce, la rivale di sempre, stava per lanciare. Sulle lunghe strade nazionali, dritte e quasi senza traffico, le due vetture viaggiarono affiancate per chilometri, contendendosi la testa. La sfida improvvisata finì solo quando a uno degli occupanti della Rolls-Royce volò via il cappello. Mentre proseguiva verso Londra, W.O. sapeva già che i suoi piani dovevano cambiare. Tornò dalla Francia convinto che si potesse fare di meglio. Era certo che quella sfida l’avrebbe vinta lui, ma sapeva anche che sarebbe stata molto più tirata di quanto avrebbe voluto, e lo preoccupava la facilità con cui la Rolls gli teneva testa. Così tornò al tavolo da disegno per progettare qualcosa di più grande e più potente di tutto ciò che aveva costruito fino ad allora.

Un verde che nessuno ricorda più

Bentley Continental GT Olympia Collection, il colore

Della 6½ Litre si sa molto, ma non tutto. Con il tempo si è perso, per esempio, il tono esatto di verde con cui era verniciata. Mulliner ha aggirato il problema con la sua verniciatura Ombré, che passa gradualmente da un colore all’altro lungo la carrozzeria. Il frontale è in Verdant, un verde bosco intenso, che verso la coda diventa Midnight Emerald, un verde così scuro da sembrare quasi nero. Così, sostiene la Casa, la tinta d’epoca è comunque rappresentata.

Bentley Continental GT Olympia Collection, la targa

I cerchi Mulliner da 22” sono neri, con inserti Champagne Gold che ricordano la patina dei metalli d’epoca. Lo stesso dorato si ritrova sui loghi autolivellanti al centro delle ruote, sugli stemmi della carrozzeria e sul filetto dipinto a mano che corre lungo la parte bassa della fiancata. Le luci di cortesia proiettano a terra un’animazione del percorso da Lione a Dieppe.

Due tonalità di verde anche nell’abitacolo

Bentley Continental GT Olympia Collection, il dettaglio

Lo stesso viaggio torna anche dentro l’auto. La mappa del tragitto è ricamata sulla pelle tra i sedili posteriori, in corrispondenza del passante per gli sci, in ricordo di quel giorno d’agosto del 1924. La selleria unisce una pelle principale Coach Green, di nuovo sviluppo, a una secondaria Cumbrian Green, e i sedili sono profilati con cordonature Champagne Gold. Le finiture in noce a poro aperto, con taglio Crown Cut, sono trattate con una tinta nera. Bentley spiega di averla scelta per accompagnare la pelle bicolore e i dettagli dorati, e per richiamare l’aspetto dell’auto di cent’anni fa. Sul Bentley Rotating Display, il quadrante centrale della faccia con gli strumenti analogici è circondato da un’incisione laser dedicata alla collezione, ispirata al tachimetro della 6½ Litre. I pomelli a tiro che regolano le bocchette circolari Bullseye, con il loro classico disegno a registro d’organo, sono rifiniti in Champagne Gold. Gli anelli interni delle bocchette sono invece verniciati nello stesso Verdant della carrozzeria.

La Olympia Collection si aggiunge alle altre serie limitate firmate Mulliner sulla Continental GT, come la Bespoke Series, il programma di lanci annuali partito con cento esemplari della Continental GT S e GT S Convertible.

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